Una tragedia y el peor final para una mujer de 44 años y su hijo de 9 en un departamento

Una tragedia con el peor final en un departamento de Palermo

Ante el llamado de alerta, se desplegó en el lugar de la tragedia un amplio operativo de emergencia que incluyó seis móviles del SAME, un vehículo de triage y una unidad médica de apoyo privado.

Al ingresar al departamento en Palermo, los profesionales de salud constataron el grave cuadro de los tres ocupantes y procedieron a efectuar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la madre y el nene de 9 años. Pese a los reiterados esfuerzos, el personal médico confirmó el deceso de ambos en el lugar.

En tanto, la adolescente de 13 años presentaba un cuadro de dificultad respiratoria severa y signos avanzados de asfixia por inhalación del gas tóxico, por lo que fue trasladada rápidamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Enemigo silencioso

El monóxido de carbono suele ser definido como el “asesino silencioso”. No tiene olor, color ni sabor. No irrita, no avisa y no puede ser detectado. Se produce por la combustión incompleta de gas natural u otros combustibles que contienen carbono, como leña, carbón, querosene o gas envasado.

Por eso, el problema no está asociado únicamente al gas natural: puede aparecer en cualquier vivienda donde haya un artefacto que combustione mal, una instalación deficiente o una ventilación obstruida.