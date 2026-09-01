Ahorraban para un viaje y alguien entregó el dato: resulto ser quien menos pensaban

Monto en divisa extranjera: 6.500 dólares y 2.500 euros recolectados para financiar un viaje planeado hacia Europa.

6.500 dólares y 2.500 euros recolectados para financiar un viaje planeado hacia Europa. Moneda nacional: 2.500.000 pesos en efectivo.

2.500.000 pesos en efectivo. Objetos personales: Diversos elementos de valor pertenecientes al matrimonio.

Pese a haber obtenido la totalidad del dinero acumulado por las víctimas, los asaltantes continuaron propinándoles golpes antes de darse a la fuga, dejando al matrimonio en estado de shock.

La pista del entorno íntimo y el arresto de la sospechosa

El fiscal Horacio Vázquez, al frente de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4, orientó las pesquisas hacia la reconstrucción de las conexiones de las víctimas. El análisis de cámaras de seguridad permitió en primera instancia la captura de Miguel Cabrera, de 35 años, imputado como uno de los ejecutores materiales de la entradera.

Sin embargo, el cruce de llamadas, diversos allanamientos y el peritaje técnico de teléfonos celulares derivaron en el arresto de Analía Palacios, de 44 años. La mujer es la madre de la expareja de uno de los hijos del matrimonio asaltado.

De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, Palacios no mantenía un vínculo fluido con los ancianos, pero conocía los detalles sobre el viaje a Europa. La principal hipótesis judicial sostiene que la imputada transmitió esa información estratégica a individuos vinculados al ambiente delictivo, desencadenando el ataque.

Situación procesal y la búsqueda del prófugo

Analía Palacios permanece alojada en un establecimiento penitenciario tras negar su participación en el hecho durante la declaración indagatoria. La fiscalía evalúa acusarla bajo la figura de instigadora o partícipe necesaria.

En tanto, las fuerzas de seguridad mantienen operativos para dar con el paradero del segundo delincuente que participó de la irrupción armada, quien continúa prófugo, mientras que el dinero sustraído aún no ha sido recuperado.