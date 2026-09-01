La investigación por el violento robo que sufrieron Carlos y Victoria, dos jubilados de 80 años en la ciudad de Córdoba, tuvo una derivación dramática al confirmarse la detención de una integrante de su entorno familiar. Las pesquisas judiciales determinaron que la persona responsable de filtrar la existencia de una abultada suma de dinero en efectivo guardada en la vivienda fue la propia consuegra de las víctimas.
Ahorraban para un viaje y alguien entregó el dato: resulto ser quien menos pensaban
Dos jubilados habían ahorrado para hacer un viaje a Europa pero una entradera muy violenta los dejó sin nada. La Policía encontró a la persona que los entregó
El asalto y el botín robado en Córdoba
El dramático episodio ocurrió durante la madrugada del 24 de julio en una propiedad ubicada sobre la calle Olleros al 2900. Dos delincuentes irrumpieron en el domicilio tras romper una de las ventanas y atacaron al matrimonio mientras se encontraba durmiendo.
Armados con cuchillos y púnzones, los agresores golpearon a la pareja para exigirles la entrega inmediata de sus pertenencias. El botín que lograron sustraer estuvo compuesto por:
- Monto en divisa extranjera: 6.500 dólares y 2.500 euros recolectados para financiar un viaje planeado hacia Europa.
- Moneda nacional: 2.500.000 pesos en efectivo.
- Objetos personales: Diversos elementos de valor pertenecientes al matrimonio.
Pese a haber obtenido la totalidad del dinero acumulado por las víctimas, los asaltantes continuaron propinándoles golpes antes de darse a la fuga, dejando al matrimonio en estado de shock.
La pista del entorno íntimo y el arresto de la sospechosa
El fiscal Horacio Vázquez, al frente de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4, orientó las pesquisas hacia la reconstrucción de las conexiones de las víctimas. El análisis de cámaras de seguridad permitió en primera instancia la captura de Miguel Cabrera, de 35 años, imputado como uno de los ejecutores materiales de la entradera.
Sin embargo, el cruce de llamadas, diversos allanamientos y el peritaje técnico de teléfonos celulares derivaron en el arresto de Analía Palacios, de 44 años. La mujer es la madre de la expareja de uno de los hijos del matrimonio asaltado.
De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, Palacios no mantenía un vínculo fluido con los ancianos, pero conocía los detalles sobre el viaje a Europa. La principal hipótesis judicial sostiene que la imputada transmitió esa información estratégica a individuos vinculados al ambiente delictivo, desencadenando el ataque.
Situación procesal y la búsqueda del prófugo
Analía Palacios permanece alojada en un establecimiento penitenciario tras negar su participación en el hecho durante la declaración indagatoria. La fiscalía evalúa acusarla bajo la figura de instigadora o partícipe necesaria.
En tanto, las fuerzas de seguridad mantienen operativos para dar con el paradero del segundo delincuente que participó de la irrupción armada, quien continúa prófugo, mientras que el dinero sustraído aún no ha sido recuperado.
En pocas palabras
- Ahorro robado: Dos jubilados sufrieron una violenta entradera en Córdoba, perdiendo 6.500 dólares, 2.500 euros y 2.500.000 pesos.
- Identidad del delator: La policía detuvo a la consuegra de las víctimas como la presunta informante del dato del robo.
- Situación procesal: La mujer está detenida y se la acusa de instigadora, mientras se busca al segundo asaltante prófugo.