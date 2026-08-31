A una joven de 25 años le tiraron ácido, está grave y puede perder la visión

Según detalló el medio Primer Plano Online, un hombre llegó hasta la casa y golpeó la puerta. Dijo que tenía un pedido a nombre de la joven y esperó a que ella se acercara para atenderlo, en ese momento le arrojó ácido en su cara.

Agustina, que trabaja como manicura y es mamá de una nena de tres años, se acercó a una ventana de la vivienda y la abrió.

La modalidad del engaño sugiere una maniobra planificada para garantizar que la joven quedara expuesta de manera directa al químico corrosivo sin posibilidad de defenderse.

Actualmente, Agustina Rodríguez permanece internada en estado grave y los profesionales médicos advierten que las lesiones comprometen seriamente su visión, existiendo el riesgo de que pierda la vista.

El ácido también alcanzó el cuello y el pecho de la joven. De inmediato, la sustancia le provocó graves quemaduras y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital local, donde continúa internada.

De acuerdo con lo que precisaron los familiares, tiene 32% del cuerpo herido y podría quedar ciega.

Después de la agresión, el hombre escapó y hasta el momento no pudo ser localizado.Personal de la Policía Bonaerense realizó un relevamiento en la zona y busca determinar quién es y cómo llegó hasta la casa.

Las autoridades policiales y judiciales trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y en la toma de testimonios para lograr identificar y dar con el paradero del atacante.

Fuente: tn.com.ar