Tras intervenir rápidamente para calmar la situación, los agentes de seguridad confiscaron armas cortas con sus números de serie borrados intencionalmente, cuchillos o placas falsificadas de reconocidas autoridades antidrogas.

El sospechoso al que apunta la policía.

Operativo de la policía

Durante la revisión física de los involucrados en el altercado, los investigadores notaron algo muy extraño. La novia del detenido portaba identificaciones adulteradas con el nombre exacto de una ciudadana reportada como desaparecida tiempo atrás.

La sospechosa declaró desconocer su paradero real, aunque admitió tener gran temor por el oscuro destino de varias mujeres ausentes del barrio desde principios del año pasado.

Las diferentes pistas recolectadas llevaron a los efectivos policiales hasta una enorme casa de ladrillos ubicada en un barrio residencial. Los expertos en materiales peligrosos aseguraron todo el perímetro del lugar debido a los altos volúmenes de químicos letales almacenados en grandes tambores industriales.

Misterio familiar

Los peritos forenses sumaron nuevas pruebas sumamente inquietantes al expediente judicial en curso. Una extensa nota anónima detallaba planes macabros con herramientas específicas de tortura, mientras celebraba actos crueles cometidos tiempo atrás.

Las autoridades encargadas del operativo encontraron además tarjetas bancarias pertenecientes a las víctimas ausentes, junto con urnas fúnebres etiquetadas con antiguos apellidos vinculados al entorno cercano del presunto secuestrador.

El principal acusado carga con graves antecedentes penales por violencia urbana. Su abogado defensor argumentó una posible confusión de evidencias materiales durante el procedimiento.

Según su peculiar versión de los hechos, los elementos químicos podrían pertenecer al difunto padre del sospechoso principal, un hombre mayor con un largo historial criminal por cometer delitos graves de falsificación documental o producción ilegal de narcóticos durante la década de los setenta.