En horas del mediodía de este lunes, el Destacamento Policial del Hospital de Emergencias “Doctor Clemente Álvarez” de la Unidad Regional II de Santa Fe confirmó la muerte de Eduadro Damián López, el policía de 33 años que fue agredido mientras prestaba servicio en un torneo de fútbol amateur. Autoridades ya detuvieron a dos jóvenes.
Murió el policía que fue golpeado en el cráneo mientras prestaba servicio en un torneo de fútbol amateur
Fue golpeado en la cabeza con una piedra y luego cayó sobre una estructura metálica. Hasta el momento hay dos detenidos
Crimen en un torneo de fútbol amateur: murió el policía que fue golpeado con una piedra en el cráneo
Lo que parecía ser una fiesta, en la previa, terminó en tragedia. Luego de que se disputara la final de la Liga Cañadense de Fútbol, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del club Cremería, en Carcarañá, comenzaron los disturbios en los que se vio involucrado el policía que perdió la vida este lunes.
Eduardo Damián López, quien cumplía funciones en el Comando Radioeléctrico de la localidad de Roldán, murió tras sufrir heridas de extrema gravedad en el cráneo mientras prestaba servicios de seguridad en el partido mencionado.
Los incidentes que desencadenaron la tragedia se originaron en el transcurso del operativo de desconcentración, en el momento en que los simpatizantes de los equipos Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas abandonaban las instalaciones.
De acuerdo con los primeros datos que arrojó la investigación, el oficial López fue golpeado con una piedra en su cráneo. El impacto provocó que el uniformado perdiera la estabilidad y cayera fuertemente contra una estructura metálica.
Este doble traumatismo generó una lesión severa en la región occipital del cráneo. Ante la gravedad del cuadro, se activó un traslado de urgencia bajo código rojo hacia el Hospital de Emergencias “Doctor Clemente Álvarez” (HECA) de la ciudad de Rosario.
López ingresó directamente a la unidad de terapia intensiva, donde se le diagnosticó muerte cerebral horas antes de que el destacamento policial del centro de salud confirmara su fallecimiento, ocurrido este lunes a las 13.
A raíz de la muerte del oficial, la Policía de Investigaciones (PDI) junto con cuerpos tácticos de la fuerza provincial desplegaron múltiples allanamientos en Correa y Carcarañá. Según detalló Infobae, los procedimientos dieron como resultado la detención de dos hombres de 35 años, identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z., señalados como los presuntos responsables de la agresión material.
Ambos sospechosos fueron puestos a disposición del fiscal Juan Pablo Baños, a cargo de la dirección de la causa. Los imputados permanecerán bajo custodia a la espera de la correspondiente audiencia legal que se desarrollará en los Tribunales de Cañada de Gómez, donde se formalizarán los cargos en su contra.