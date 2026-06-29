Murió el policía que fue golpeado en el cráneo mientras prestaba servicio en un torneo de fútbol amateur

Le perforaron el cráneo con un hierro: un policía permanece en estado crítico tras una brutal agresión en la final de la Liga Cañadense



Un efectivo policial de 35 años permanece internado en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) luego de haber sido… pic.twitter.com/etkojmwGAj — ÉPICA (@epicaOK) June 29, 2026

Los incidentes que desencadenaron la tragedia se originaron en el transcurso del operativo de desconcentración, en el momento en que los simpatizantes de los equipos Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas abandonaban las instalaciones.

De acuerdo con los primeros datos que arrojó la investigación, el oficial López fue golpeado con una piedra en su cráneo. El impacto provocó que el uniformado perdiera la estabilidad y cayera fuertemente contra una estructura metálica.

Este doble traumatismo generó una lesión severa en la región occipital del cráneo. Ante la gravedad del cuadro, se activó un traslado de urgencia bajo código rojo hacia el Hospital de Emergencias “Doctor Clemente Álvarez” (HECA) de la ciudad de Rosario.

El momento en que el policía es atendido tras la brutal agresión. Foto: gentileza

López ingresó directamente a la unidad de terapia intensiva, donde se le diagnosticó muerte cerebral horas antes de que el destacamento policial del centro de salud confirmara su fallecimiento, ocurrido este lunes a las 13.

A raíz de la muerte del oficial, la Policía de Investigaciones (PDI) junto con cuerpos tácticos de la fuerza provincial desplegaron múltiples allanamientos en Correa y Carcarañá. Según detalló Infobae, los procedimientos dieron como resultado la detención de dos hombres de 35 años, identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z., señalados como los presuntos responsables de la agresión material.

Ambos sospechosos fueron puestos a disposición del fiscal Juan Pablo Baños, a cargo de la dirección de la causa. Los imputados permanecerán bajo custodia a la espera de la correspondiente audiencia legal que se desarrollará en los Tribunales de Cañada de Gómez, donde se formalizarán los cargos en su contra.