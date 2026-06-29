Brutalidad y tragedia en Santa Fe. Eduardo Damián López, un policía de 35 años que prestaba servicio en el Comando Radioeléctrico de Roldán, tiene muerte cerebral luego de ser gravemente herido durante los incidentes registrados tras la final de la Liga Cañadense de Fútbol entre Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas. El intento de crimen provocó una profunda investigación.
Consternación por el brutal ataque a un policía en un partido de fútbol: tiene muerte cerebral y hay 4 detenidos
El efectivo, de 35 años, se encuentra en estado gravísimo luego de sufrir una lesión durante los disturbios posteriores al partido entre Cremería y Sportivo Las Parejas
El efectivo permanece internado en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.
De acuerdo con la información preliminar, los disturbios se desataron durante el operativo de desconcentración, cuando los simpatizantes abandonaban el estadio. En ese contexto, López, que integraba el dispositivo de seguridad, sufrió una gravísima lesión en el cráneo.
Las primeras versiones indican que el policía fue alcanzado en medio de una agresión contra el personal policial y que posteriormente presentó una herida compatible con un elemento metálico, posiblemente un hierro. Sin embargo, la mecánica exacta del ataque todavía es materia de investigación judicial.
Fútbol, incidentes, agresión e intento de crimen en Santa Fe
Tras recibir las primeras atenciones en Carcarañá, el policía fue trasladado de urgencia al HECA con pronóstico reservado.
Los hechos ocurrieron una vez finalizado el encuentro decisivo de la Liga Cañadense, una jornada que por lo deportivo pasará a la intrascendencia ya que terminó marcada por la violencia fuera del campo de juego.
Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas mientras la Justicia intenta establecer quiénes participaron de la agresión y cuál fue el grado de responsabilidad de cada una.
Los investigadores analizan testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y registros del operativo policial para reconstruir la secuencia que terminó con la muerte del efectivo.
El caso provocó una profunda conmoción tanto en la Policía como en toda la provincia, especialmente en Roldán y Rosario, donde Eduardo Damián López es conocido por su labor cotidiana en el Comando Radioeléctrico.