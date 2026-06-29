Seis jóvenes salieron del boliche y la tragedia los sacudió: tres muertos al regresar a casa

En el lugar de la tragedia habían muerto casi de manera inmediata un chico y una chica, mientras que, en las últimas horas, se sumó una nueva chica a la lista de los fallecidos.

Tragedia en Santa Fe: quiénes son las víctimas fatales del accidente

Los jóvenes que perdieron la vida cuando regresaban de un boliche y protagonizaron una dolorosa tragedia:

Sabrina Correa (17 años): vivía en la localidad santafesina de Zavalla y había sido trasladada de urgencia al hospital tras el accidente . Es la víctima que murió recientemente y no en el lugar del accidente .

. Es la víctima que murió recientemente y no en el lugar del . Lola Gironacchi (17 años): Lola también residía en la ciudad de Zavalla y murió prácticamente en el acto en el accidente .

. Ramiro Tripiana (24 años): se trata del mayor de los jóvenes que murieron en la tragedia. Vivía en la ciudad de Pérez, también en el sur santafesino.

Cómo sucedió el accidente: la tragedia que enlutó toda una ciudad

Lo que iba a ser una noche de pura fiesta en el boliche Mona de Santa Fe, conocido lugar de fiestas ubicado en Casilda, terminó en una tragedia impensada, luego de que el conductor del Peugeot 208 en el que regresaban, habría perdido el dominio del auto al ingresar a una curva de la ruta.

Tras una brusca maniobra, el auto abandonó la calzada y comenzó a dar varios tumbos hasta detenerse sobre la banquina.

Aunque las pericias siguen para establecer con precisión las causas del accidente, una de las principales hipótesis de la tragedia apunta a que el auto circulaba a una velocidad.