Volvían a Chile tras vacacionar en Argentina, les robaron y un niño murió durante el asalto

Tras sustraer el segundo vehículo y arrastrar al niño, la banda se perdió en medio de la fuga y se desorientó en las calles de San Bernardo. Gracias a esa desorientación y al rápido despliegue policial, las fuerzas de seguridad lograron acorralarlos y detenerlos. El operativo terminó con el arresto de tres sospechosos: un adolescente de 17 años y otros dos jóvenes mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la justicia chilena.

El niño murió luego de quedar enganchado al cinturón de seguridad mientras los delincuentes escapaban en el auto robado Foto: Gentileza Bio Bio

El dolor de la familia y el repudio oficial

Se supo que la víctima y sus padres habían cruzado la frontera hacia Argentina el fin de semana con el objetivo de celebrar el Día del Padre junto a sus allegados en Mendoza, y que este martes por la madrugada habían emprendido el viaje de regreso a sus hogares.

El impacto social del crimen obligó a pronunciarse a las máximas autoridades del país trasandino. Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, expresó su profundo rechazo y dolor a través de un comunicado público en sus redes sociales.

“Lo ocurrido en San Bernardo no es una cifra más: es un delito brutal que enluta a una familia y golpea a todo Chile. Nada devolverá un hijo a sus padres, pero esta familia merece tener pronta justicia y este es el inicio. Estos asesinos, en cambio, no merecen clemencia, ni miramientos, todo el peso de la ley debe caer sobre ellos”, sentenció el funcionario de manera tajante.

Mientras la comunidad local realiza cadenas de oración por los padres, la justicia avanza con las pericias sobre el coche recuperado y las declaraciones de los tres detenidos para determinar las responsabilidades materiales del brutal homicidio.