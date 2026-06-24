Un trágico y brutal hecho de inseguridad conmociona a Chile y tiene un doloroso lazo con nuestro país. Un niño de 12 años murió el martes en la localidad de San Bernardo, al sur de Santiago de Chile, luego de ser arrastrado cerca de 5 kilómetros por delincuentes que le robaron el auto a su familia. Las víctimas acababan de regresar a su país tras pasar unos días de descanso en la provincia de Mendoza, Argentina.
Volvían a Chile tras vacacionar en Argentina, les robaron y un niño murió durante el asalto
Tras el robo del vehículo familiar, el niño quedó atrapado por el cinturón y fue arrastrado durante varios kilómetros
La banda criminal abordó a la familia mendocina-chilena durante la madrugada y, bajo amenaza, les sustrajo el vehículo. En medio del pánico, el menor intentó escapar, pero no logró desatarse a tiempo el cinturón de seguridad, quedó enganchado de la estructura y fue arrastrado por el asfalto durante kilómetros, lo que le provocó la muerte de forma inmediata.
Un raid delictivo que terminó con tres detenciones
Según informaron los medios locales chilenos, los delincuentes venían cometiendo un raid delictivo esa misma madrugada. Minutos antes de cruzarse con la familia de la víctima, ya habían robado otro automóvil en una estación de servicio de la zona.
Tras sustraer el segundo vehículo y arrastrar al niño, la banda se perdió en medio de la fuga y se desorientó en las calles de San Bernardo. Gracias a esa desorientación y al rápido despliegue policial, las fuerzas de seguridad lograron acorralarlos y detenerlos. El operativo terminó con el arresto de tres sospechosos: un adolescente de 17 años y otros dos jóvenes mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la justicia chilena.
El dolor de la familia y el repudio oficial
Se supo que la víctima y sus padres habían cruzado la frontera hacia Argentina el fin de semana con el objetivo de celebrar el Día del Padre junto a sus allegados en Mendoza, y que este martes por la madrugada habían emprendido el viaje de regreso a sus hogares.
El impacto social del crimen obligó a pronunciarse a las máximas autoridades del país trasandino. Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, expresó su profundo rechazo y dolor a través de un comunicado público en sus redes sociales.
“Lo ocurrido en San Bernardo no es una cifra más: es un delito brutal que enluta a una familia y golpea a todo Chile. Nada devolverá un hijo a sus padres, pero esta familia merece tener pronta justicia y este es el inicio. Estos asesinos, en cambio, no merecen clemencia, ni miramientos, todo el peso de la ley debe caer sobre ellos”, sentenció el funcionario de manera tajante.
Mientras la comunidad local realiza cadenas de oración por los padres, la justicia avanza con las pericias sobre el coche recuperado y las declaraciones de los tres detenidos para determinar las responsabilidades materiales del brutal homicidio.