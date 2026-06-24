El desgarrador adiós a las víctimas de la tragedia: "¿Y ahora qué voy a hacer?"

La tragedia ocurrió durante la tarde-noche del lunes, cuando la camioneta en el que se trasladaban, terminó cayendo al agua en la zona conocida como Bajo Giuliani, un sector que rápidamente quedó marcado por la tragedia.

La noticia golpeó con fuerza a los vecinos de 25 de Mayo. Para muchos, no se trataba solamente de una familia que sufrió una pérdida, sino de cuatro mujeres que formaban parte de la vida cotidiana del pueblo. Eran hermanas, madres, abuelas, amigas y compañeras de trabajo que dejaron una marca profunda en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlas.

Mensajes de despedida por la tragedia de las cuatro hermanas

Rápidamente, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida, recuerdos y muestras de cariño hacia las cuatro hermanas. Amigos, familiares, colegas y vecinos buscaron una forma de expresar el dolor frente a una pérdida que llegó de manera inesperada.

Entre las despedidas más conmovedoras estuvo la de la directora del Hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo, María Elsa Barrionuevo, quien recordó especialmente a Cristina y Raquel, dos de las hermanas que durante años estuvieron vinculadas al centro de salud.

Barrionuevo publicó un mensaje cargado de emoción en el que destacó la personalidad, la entrega y el compromiso de ambas mujeres. Sus palabras reflejaron no solo el dolor por la pérdida tras el accidente, sino también el cariño que habían construido durante años dentro de la institución.

“Cristina, no hacía ni un año que te habías jubilado. Cuánto te costó irte. ¿Y ahora qué voy a hacer?, decías una y otra vez", escribió la directora al recordar la relación de Cristina con su lugar de trabajo.

La frase reflejó una parte importante de la vida de una mujer que había dedicado gran parte de su tiempo al hospital y que, incluso después de retirarse, seguía sintiendo un fuerte vínculo con sus compañeros y con los pacientes.

También hubo palabras especiales para Raquel, a quien Barrionuevo describió con una enorme admiración y afecto. "¿Podía existir alguien más bueno que vos?", expresó en una despedida que rápidamente comenzó a circular entre los habitantes de 25 de Mayo.

La directora cerró su mensaje con una frase que resumió el sentimiento general de un pueblo golpeado: “Las vamos a extrañar tanto, pero tanto. Que descansen en paz las cuatro”.

Uno de los testimonios que más repercusión tuvo fue el de Gastón Oses, quien recordó la solidaridad de Raquel y la manera en que acompañaba a quienes atravesaban momentos difíciles.

En su mensaje, destacó especialmente un gesto que nunca olvidó: el acompañamiento que recibió cuando su padre estaba internado. “Te recuerdo orando por mi padre en el hospital”, escribió, poniendo en palabras una de las tantas acciones que marcaron la vida de Raquel.

Además, expresó una frase que sintetizó la imagen que muchos tenían de ella: “Yo sé que te ganaste el cielo”.