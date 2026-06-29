Pescadores desaparecidos en el Río de la Plata: de quién es el nuevo cuerpo hallado

Carlos Kovach había salido a pescar junto a su hermano Claudio, aún no encontrado.

La Justicia avanzará con las pericias y la autopsia para determinar las causas del deceso, mientras que el operativo de búsqueda continúa desplegado con participación de Prefectura Naval, Bomberos y fuerzas policiales, con recorridos en distintos sectores del Río de la Plata.

Pescadores desaparecidos: el primer cuerpo hallado

El pasado viernes 26 se había confirmado el hallazgo del cuerpo de Sebastián Romegialli (50), uno de los cinco pescadores desaparecidos. El cuerpo fue encontrado a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, Magdalena, en cercanías del límite con Uruguay, luego de que tripulantes de un buque mercante alertaran sobre la presencia de un cuerpo en el agua y dieran aviso a la Armada de la República Oriental del Uruguay.

La identificación de Romegialli fue confirmada posteriormente por fuentes del caso y sus familiares fueron notificados.

La desaparición ocurrió cuando los cinco hombres salieron a pescar pejerrey desde la zona de Berazategui a bordo de un bote semirrígido blanco y rojo. Desde entonces se desplegó un amplio operativo con medios marítimos y aéreos que abarcó sectores desde Hudson hasta las costas de Berisso, Ensenada y Magdalena.

La causa está a cargo de la fiscal Silvina Borrone, titular de la UFI N°4 de Berazategui. Mientras continúa la investigación, siguen siendo buscados los otros pescadores.