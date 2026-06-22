Pescadores desaparecidos en el Río de la Plata: los tres objetos que encontraron flotando en el agua

El referente de la pesca, con más de 40 años de trayectoria en el deporte, dio estos detalles exclusivos en un envío por su canal de streaming, en medio de una minuciosa investigación basada en sus conocimientos, que está llevando ya hace algunos días sobre este tema y que preocupa mucho a la sociedad.

Esos objetos, sometidos a un proceso de reconocimiento por parte de los familiares, bajo la supervisión de la Justicia, se transformaron en un punto de referencia, ya que fueron encontrados en medio de la búsqueda, a unos 18 kilómetros río adentro, en la zona de Atalaya, una pequeña y pintoresca localidad turística y rural, situada a orillas del Río de la Plata, en el Partido de Magdalena.

Quiénes son los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Desde el domingo 14 de junio por la mañana no hay novedades respecto de Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli, los cinco pescadores desaparecidos que se embarcaron en un bote semirrígido blanco y rojo para pescar pejerrey.

Los cinco contaban con experiencia en navegación y llevaban a bordo los elementos de seguridad reglamentarios, tales como chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF.

Sin embargo, tras la denuncia por parte del Camping Hudson, desde donde zarparon aguas adentro, no hay novedades de la tripulación.