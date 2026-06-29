El frío polar que afecta a Mendoza esta semana y que se recrudecerá a partir de este miércoles, va a hacer que varios departamentos y localidades tengan máximas que no superen los 0 grados.
Cuáles son los departamentos de Mendoza que más sufrirán el frío polar, la nieve, la lluvia y las bajas temperaturas
En los próximos días las temperaturas disminuirán por debajo de los 10 grados y en algunos departamentos la máxima podría no superar los cero grados según el pronóstico
El frío y las posibles lluvias y nevadas en el llano son parte de un combo de un fenómeno polar que afectará a toda Argentina y que en Mendoza se sentirá mucho a través de las bajas temperaturas.
Mientras que en el Gran Mendoza se espera que entre miércoles y sábado haya temperaturas máximas que van desde los 2 a los 7 grados, en otros departamentos la máxima será de grados bajo cero, por lo que el frío se sentirá mucho en ellos.
Los departamentos con temperaturas bajo cero
Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que desde el miércoles 1 de julio, la presencia de un frente de frío polar haga que las máximas no superen los 7 grados en el Gran Mendoza, siendo el jueves el día de más frío con apenas 2 grados en el momento de "mayor calor". No obstante, el miércoles llegaría acompañado de nieve y lluvia en alta montaña y en el llano.
Sin embargo, en algunos departamentos habrá días en que la temperatura no llegará a superar los 0 grados y la máxima será bajo cero. Estos son los departamentos que estarán siendo azotados por el frío y por la temperatura y los días en que no mostrarán números positivos en sus termómetros ambientales:
- Malargüe: Jueves, viernes y sábado
- Tupungato: Miércoles y jueves
- San Carlos: Miércoles y jueves
- Tunuyán: Miércoles y jueves
- Las Heras (localidades como Uspallata y otras): Miércoles y jueves
- Rivadavia: Miércoles
- Junín: Miércoles
Qué va a pasar con las clases por el frente frío polar y las bajas temperaturas
Desde la Dirección General de Escuelas explicaron que aún no hay una definición sobre una posible suspensión de clases y que el análisis se hará según la actualización de los pronósticos y las recomendaciones de Defensa Civil. En otras palabras: aún no hay una decisión tomada.