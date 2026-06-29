Cuáles son los departamentos de Mendoza que más sufrirán el frío polar, la nieve, la lluvia y las bajas temperaturas

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Los departamentos con temperaturas bajo cero

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que desde el miércoles 1 de julio, la presencia de un frente de frío polar haga que las máximas no superen los 7 grados en el Gran Mendoza, siendo el jueves el día de más frío con apenas 2 grados en el momento de "mayor calor". No obstante, el miércoles llegaría acompañado de nieve y lluvia en alta montaña y en el llano.

Sin embargo, en algunos departamentos habrá días en que la temperatura no llegará a superar los 0 grados y la máxima será bajo cero. Estos son los departamentos que estarán siendo azotados por el frío y por la temperatura y los días en que no mostrarán números positivos en sus termómetros ambientales:

Malargüe: Jueves, viernes y sábado

Tupungato: Miércoles y jueves

San Carlos: Miércoles y jueves

Tunuyán: Miércoles y jueves

Las Heras (localidades como Uspallata y otras): Miércoles y jueves

Rivadavia: Miércoles

Junín: Miércoles

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Qué va a pasar con las clases por el frente frío polar y las bajas temperaturas

Desde la Dirección General de Escuelas explicaron que aún no hay una definición sobre una posible suspensión de clases y que el análisis se hará según la actualización de los pronósticos y las recomendaciones de Defensa Civil. En otras palabras: aún no hay una decisión tomada.