Video de la pelea campal al final de un partido de fútbol que dejó a un policía agonizando

Le perforaron el cráneo con un hierro: un policía permanece en estado crítico tras una brutal agresión en la final de la Liga Cañadense



Un efectivo policial de 35 años permanece internado en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) luego de haber sido… pic.twitter.com/etkojmwGAj — ÉPICA (@epicaOK) June 29, 2026

La brutal pelea tras el partido de fútbol

De acuerdo con la información preliminar, la pelea campal se produjo cuando los simpatizantes se retiraban del estadio, en el marco del operativo de desconcentración posterior al partido.

En ese contexto, el policía que integraba el dispositivo de seguridad sufrió una gravísima lesión en la zona del cráneo, presuntamente provocada durante la agresión de un grupo de personas contra el personal policial.

Las primeras versiones indicaron que el policía habría sido impactado en medio de los incidentes y que luego sufrió una herida compatible con un elemento metálico, aunque la mecánica exacta del ataque continúa bajo investigación judicial.

La pelea ocurrió luego del partido entre Cremería y Sportivo Las Parejas, correspondiente a la final de la Liga Cañadense, en una jornada que terminó marcada por la violencia fuera de la cancha.

Hasta el momento, 4 personas fueron demoradas en el marco de la investigación, mientras la Justicia intenta determinar quiénes participaron de la agresión al policía y cuál fue la responsabilidad concreta de cada uno.

El episodio motivó un importante despliegue policial en la zona y las actuaciones continúan bajo las directivas de la Justicia de Rosario. Los investigadores trabajan sobre testimonios, imágenes de cámaras de seguridad sobre la pelea y registros del operativo para reconstruir los momentos previos al ataque.