La ira de Dios: pastor recibió una terrible amenaza y respondió de la manera más salvaje

Las calles de Baton Rouge fueron el escenario de una brutal pelea. Tony Spell, un reconocido pastor de la zona, cruzó la calle enfurecido para atacar al hijo de su rival tras escuchar graves insultos. La violenta situación escaló rápidamente hasta terminar con una intervención policial.
Todo comenzó el martes por la mañana. El líder de 48 años reparaba los autobuses de su congregación. Desde la vereda de enfrente, el joven de 20 años comenzó a gritarle. Las palabras del muchacho cruzaron los límites de convivencia.
Según las declaraciones del acusado, el joven prometió abusar de su esposa y asesinar a sus nietos. Las horribles promesas desataron una furia incontenible. El hombre abandonó sus tareas para buscar un castigo directo.
La furia del pastor
Un video documenta el feroz ataque. El líder de la Iglesia del Tabernáculo de Vida golpeó a la víctima ocho veces antes de derribarlo. Allí continuó su acometida con otras veintisiete trompadas a la vista de los conductores. La golpiza dejó al joven con cortes que requirieron cinco puntos de sutura en el mentón.
Durante el altercado, el agresor pateó el costado del hombre caído mientras lanzaba sus propias amenazas. Prometió romperle el cuello al joven. Las autoridades llegaron pronto para detener al atacante bajo cargos de agresión en segundo grado. Ahora enfrenta hasta ocho años de prisión.
Historial violento
Lejos de mostrar arrepentimiento, el clérigo justificó sus acciones frente a sus fieles. Mencionó su deber irrenunciable de proteger a su familia. Incluso citó pasajes bíblicos para referirse a la golpiza, argumentando que cumplió las escrituras al "imponer las manos sobre los enfermos".
La relación con ese vecino, Scott Sherwin, arrastra un largo conflicto. Las fricciones comenzaron en 2020 por la instalación de cámaras de vigilancia. El religioso ya contaba con acusaciones por intentar embestir a un manifestante con un colectivo. La verdad sobre el enfrentamiento se definirá en los tribunales en septiembre.