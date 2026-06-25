La ira de Dios: pastor recibió una terrible amenaza y respondió de la manera más salvaje

El supuesto agresor fue reducido por el pastor, quien lo acusó de lanzar una terrible amenaza.

La furia del pastor

Un video documenta el feroz ataque. El líder de la Iglesia del Tabernáculo de Vida golpeó a la víctima ocho veces antes de derribarlo. Allí continuó su acometida con otras veintisiete trompadas a la vista de los conductores. La golpiza dejó al joven con cortes que requirieron cinco puntos de sutura en el mentón.

Durante el altercado, el agresor pateó el costado del hombre caído mientras lanzaba sus propias amenazas. Prometió romperle el cuello al joven. Las autoridades llegaron pronto para detener al atacante bajo cargos de agresión en segundo grado. Ahora enfrenta hasta ocho años de prisión.

Historial violento

Louisiana pastor beats up a man who allegedly threatened to r*pe and kill his wife and grandchildren.



Pastor Tony Spell of Life Tabernacle Church says he was working on a church bus when the neighbor's son started shouting at him.



Spell said that it is his job as the natural… pic.twitter.com/v2ThlOEo3t — Collin Rugg (@CollinRugg) June 24, 2026

Lejos de mostrar arrepentimiento, el clérigo justificó sus acciones frente a sus fieles. Mencionó su deber irrenunciable de proteger a su familia. Incluso citó pasajes bíblicos para referirse a la golpiza, argumentando que cumplió las escrituras al "imponer las manos sobre los enfermos".

La relación con ese vecino, Scott Sherwin, arrastra un largo conflicto. Las fricciones comenzaron en 2020 por la instalación de cámaras de vigilancia. El religioso ya contaba con acusaciones por intentar embestir a un manifestante con un colectivo. La verdad sobre el enfrentamiento se definirá en los tribunales en septiembre.