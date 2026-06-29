Las autoridades judiciales y policiales de San Rafael buscan de manera urgente a Elizabeth Vela, de 59 años tras haber sido denunciada como desparecida. El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado oficial en el que solicitó a los medios de comunicación y a la población en general la máxima difusión de sus datos y fotografía para ayudar encontrarla.
Buscan intensamente a Elizabeth Vela, la mujer de 59 años desaparecida en San Rafael
La Fiscalía activó la búsqueda de Elizabeth Vela y pidió datos sobre su paradero. La mujer atraviesa un cuadro de depresión
Según informaron las fuentes oficiales, la mujer se retiró de su casa el sábado 27 de junio a las 23.30, momento desde el cual se perdió todo tipo de contacto con ella y se desconoce por completo dónde puede estar.
En el expediente penal que tramita la causa se encendieron las alarmas operativas ya que, según sus familiares, la ciudadana atraviesa un cuadro de depresión, una circunstancia de salud que vuelve prioritaria y de extrema necesidad su pronta localización para garantizar su integridad. En el caso interviene de manera activa la Segunda Fiscalía de Instrucción de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos Sexuales.
Características físicas y vestimenta
Para facilitar el reconocimiento por parte de los ciudadanos en la vía pública o el transporte, la Oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal detalló las características físicas de Elizabeth Vela:
- Estatura y contextura: Mide 1.60 metros aproximadamente y es de contextura delgada.
- Rasgos: Tiene el cabello de color castaño, ojos verdes y tez clara.
- Última vestimenta conocida: Al momento de ausentarse de su hogar, llevaba puestos un pantalón de jean y una campera negra.
Canales de comunicación urgentes
Sus familiares ya realizaron la denuncia correspondiente en sede judicial. Ante la delicada situación, las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos certeros sobre sus movimientos recientes, que la haya visto en las últimas horas o bien que mantenga algún tipo de contacto con ella, se comunique de manera inmediata y urgente a la línea de emergencias 911.
Cada dato o llamado puede ser fundamental para orientar las tareas de rastrillaje y asistencia que llevan adelante los cuerpos de seguridad en el sur provincial.