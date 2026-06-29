Buscan intensamente a Elizabeth Vela, la mujer de 59 años desaparecida en San Rafael

Según informaron las fuentes oficiales, la mujer se retiró de su casa el sábado 27 de junio a las 23.30, momento desde el cual se perdió todo tipo de contacto con ella y se desconoce por completo dónde puede estar.

En el expediente penal que tramita la causa se encendieron las alarmas operativas ya que, según sus familiares, la ciudadana atraviesa un cuadro de depresión, una circunstancia de salud que vuelve prioritaria y de extrema necesidad su pronta localización para garantizar su integridad. En el caso interviene de manera activa la Segunda Fiscalía de Instrucción de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos Sexuales.