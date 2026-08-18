Este lunes feriado se confirmó la muerte de las hermanas Juana y Rosario Masó, quiénes se encontraban en grave estado desde el domingo, en un accidente ocurrido en la Ruta 60 de Maipú, muy cerca de la Variante de Palmira, en Mendoza. La tragedia sacudió toda la provincia y dejó muchos mensajes de despedida en las diferentes redes sociales.
"Cuánta tristeza han dejado Juana y Rosario", el accidente de la Ruta 60 llora a las hermanas fallecidas
Un dolor irreparable se vive por estas horas tras las muertes de las hermanas Juana y Rosario. Los mensajes de despedida tras el accidente son muy conmovedores
Con la muerte de las hermanas de 20 y 19 años de edad, ya son tres las víctimas fatales por el terrible accidente. Anteriormente, en el lugar del accidente, Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, apodado "Chacha" había perdido la vida de manera instantánea.
Juana y Rosario eran sobrevivientes del accidente del domingo, ocurrido cerca de las 20.30. Habían sido operadas de urgencia en el Hospital Central, pero la gravedad de sus heridas, provocó que sus cuadros sean irreversibles.
Juana sufrió un paro cardiorrespiratorio horas después de ser operada en el nosocomio capitalino. Por otro lado, también se confirmó que Rosario Masó, de 19 años, sufrió este lunes muerte cerebral en el Hospital Central.
La partida de las hermanas en la tragedia dejó un profundo dolor, con mensajes de despedida por todos lados.
Accidente desgarrador en la Ruta 60: mensajes de despedida
Entre tantos mensajes luego de la tragedia, el Colegio San Luis Gonzaga les dedicó unas palabras de despedida a quiénes habían sido alumnas del establecimiento educativo.
“Con profundo dolor acompañamos a la familia y amigos de Juana y Rosario Masó, ex alumnas de nuestro Colegio. Nos unimos en la oración, en la cercanía a su familia y a toda la promoción 2023 y 2025”, postearon en sus redes sociales.
En la actualidad, Juana cursaba la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Mendoza, mientras que Rosario cursaba el pre de Medicina. Ambas vivían en Chacras de Coria.
Accidente en la Ruta 60: cómo fue la tragedia
El violento accidente ocurrió este domingo en la Ruta 60, a la altura de Fray Luis Beltrán, cuando una Volkswagen T- Cross intentó sobrepasar a otro vehículo, impactando frontalmente a un Peugeot 504 que circulaba en dirección contraria.
Como consecuencia del choque, murió en el instante Oscar Aníbal Fernández Mercau.
El conductor de la Volkswagen T- Cross, Martín Omar Tillar, sufrió lesiones y fue derivado al Hospital Lagomaggiore para su atención médica. Los 4 acompañantes fueron trasladados a los centros asistenciales Perrupato y Central con diferentes grados de politraumatismos.
Tillar viajaba acompañado por su pareja, Florencia Bettalemmi (42); su hermana Ariadna Tillar (54) y sus dos sobrinas Juana y Rosario Masó.
En pocas palabras
- Tragedia en Ruta 60: Dos hermanas, Juana y Rosario Masó, fallecieron tras un accidente, elevando a tres las víctimas fatales.
- Estado crítico: Las hermanas estaban graves desde el domingo; Juana sufrió un paro cardiorrespiratorio y Rosario presentó muerte cerebral.
- Despedidas: El Colegio San Luis Gonzaga y la comunidad expresan su dolor por la partida de las jóvenes estudiantes.