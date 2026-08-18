Tremenda confesión de una mujer: mató a su pareja a martillazos y enterró el cuerpo en el jardín

Con esos datos, efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) se presentaron en la vivienda de la mujer, situada sobre la calle Necochea al 700. Frente a los uniformados, la sospechosa admitió la agresión y dio los detalles del ocultamiento:

La agresión: Confesó que el jueves anterior había mantenido una confrontación con Andino y que lo golpeó fuertemente en la cabeza provocándole la muerte.

Confesó que el jueves anterior había mantenido una confrontación con Andino y que lo golpeó fuertemente en la cabeza provocándole la muerte. El entierro: Reconoció que, para ocultar el hecho, decidió enterrar el cadáver en el fondo de su propiedad.

Reconoció que, para ocultar el hecho, decidió enterrar el cadáver en el fondo de su propiedad. El hallazgo: Peritos de la Policía Científica inspeccionaron la parcela, notaron tierra removida y, tras excavar, desenterraron el cuerpo de la víctima.

En el lugar de los hechos, las autoridades secuestraron una maza con manchas de sangre, la cual quedó incorporada al expediente como la presunta arma homicida.

Autopsia demoledora y la versión del ataque en defensa propia

Aunque la mujer sostuvo de manera informal que reaccionó para defenderse de un ataque, los resultados preliminares de la autopsia dieron cuenta de una salvaje agresión física. El informe forense determinó que Andino presentaba múltiples golpes en la cabeza, hemorragia cerebral y fractura de cráneo, lesiones plenamente compatibles con la maza incautada.

Por orden de la fiscalía, Alviso quedó formalmente apresada por el delito de homicidio y será indagada en sede judicial. Por su parte, los cuatro hijos menores de la imputada fueron puestos a resguardo del organismo de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.