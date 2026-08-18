Un macabro hallazgo puso fin a la angustiosa búsqueda de José Manuel Andino (60) en la ciudad bonaerense de San Nicolás. El hombre, de quien no se tenían noticias desde hacía varios días, fue encontrado muerto y enterrado en el patio trasero de la casa de su pareja, Virginia Marlene Alviso (30), quien se quebró ante la Policía y confesó haber perpetrado el crimen tras una discusión.
Tremenda confesión de una mujer: mató a su pareja a martillazos y enterró el cuerpo en el jardín
José Manuel Andino (60) llevaba varios días desaparecido hasta que la confesión de Virginia Alviso (30) permitió hallar su cadáver en el fondo de una vivienda
La causa, caratulada como homicidio y bajo la órbita de la UFI N° 12 a cargo de la fiscal María Belén Baños, dio un vuelco definitivo durante la jornada del domingo en el barrio Irigoyen.
De la denuncia por paradero a una escena dantesca en el patio
La trama comenzó a investigarse el pasado 4 de agosto, cuando el hijo de la víctima, Santiago Andino, acudió a la Comisaría Primera para denunciar la desaparición de su padre. Las primeras tareas de campo situaron a Alviso como la última persona que había estado con él, luego de que mantuvieran una fuerte pelea.
Con esos datos, efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) se presentaron en la vivienda de la mujer, situada sobre la calle Necochea al 700. Frente a los uniformados, la sospechosa admitió la agresión y dio los detalles del ocultamiento:
- La agresión: Confesó que el jueves anterior había mantenido una confrontación con Andino y que lo golpeó fuertemente en la cabeza provocándole la muerte.
- El entierro: Reconoció que, para ocultar el hecho, decidió enterrar el cadáver en el fondo de su propiedad.
- El hallazgo: Peritos de la Policía Científica inspeccionaron la parcela, notaron tierra removida y, tras excavar, desenterraron el cuerpo de la víctima.
En el lugar de los hechos, las autoridades secuestraron una maza con manchas de sangre, la cual quedó incorporada al expediente como la presunta arma homicida.
Autopsia demoledora y la versión del ataque en defensa propia
Aunque la mujer sostuvo de manera informal que reaccionó para defenderse de un ataque, los resultados preliminares de la autopsia dieron cuenta de una salvaje agresión física. El informe forense determinó que Andino presentaba múltiples golpes en la cabeza, hemorragia cerebral y fractura de cráneo, lesiones plenamente compatibles con la maza incautada.
Por orden de la fiscalía, Alviso quedó formalmente apresada por el delito de homicidio y será indagada en sede judicial. Por su parte, los cuatro hijos menores de la imputada fueron puestos a resguardo del organismo de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
En pocas palabras
- Crimen y confesión: Hallaron el cadáver de José Manuel Andino enterrado en el patio de su pareja, quien confesó el asesinato.
- Detalles del horror: La mujer golpeó a Andino con una maza tras una discusión, provocándole la muerte.
- Proceso judicial: La imputada quedó detenida por homicidio; los hijos menores fueron puestos a resguardo.