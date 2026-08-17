Estaba desaparecido y fue hallado enterrado en el patio de la casa de su pareja

La Policía de Buenos Aires estaba tras la desaparición del hombre.

Desaparición y crimen en San Nicolás

El hecho fue descubierto este lunes feriado por la madrugada y tras la inspección en el domicilio se constató que el cuerpo de José Andino estaba enterrado en el patio de una vivienda ubicada en la calle Necochea 800, en el barrio Irigoyen.

La causa inició cuando el hijo de la víctima dio aviso a las autoridades de que no tenía novedades desde hacía un tiempo de su papá y que en la última conversación que mantuvo con él, le dijo que había tenido una discusión con con su pareja Virginia Alviso.

De este modo, conforme a la información aportada por el medio El Norte, los agentes que investigaban la desaparición decidieron efectuar un operativo en el domicilio de la señalada. En los primeros minutos del procedimiento, el personal especializado encontró en el patio manchas hemáticas y un sector con tierra removida, donde finalmente hallaron el cuerpo de la víctima del crimen.

Desaparición y crimen en la localidad de San Nicolás.

Con lo encontrado y las primeras testimoniales recabadas, las cuales indican que la pareja tuvo una fuerte discusión el jueves 13 de agosto, se ordenó la inmediata detención de Virginia Alviso.

Dicho medio indicó que en las próximas horas se esperan los primeros resultados de la autopsia a la víctima, mientras que la acusada será indagada este martes. La causa por la desaparición y ahora crimen permanece a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 12, encabezada por la fiscal Belén Baños.