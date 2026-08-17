Un hombre que estaba desaparecido desde hacía varios días fue hallado muerto en el patio de la casa de su pareja en San Nicolás. De forma inmediata, la Policía de Buenos Aires concretó la detención de la principal sospechosa.
Estaba desaparecido y fue hallado enterrado en el patio de la casa de su pareja
La víctima fue identificada como José Andino, un hombre de 60 años que había sido denuncia como desaparecido en los últimos días
La víctima fue identificada como José Andino, un hombre de 60 años que había sido denuncia como desaparecido en los últimos días.
En tanto que su pareja que quedó detenida como la sospechosa del crimen fue identificada como Virginia Marlene Alviso, de 30 años.
Desaparición y crimen en San Nicolás
El hecho fue descubierto este lunes feriado por la madrugada y tras la inspección en el domicilio se constató que el cuerpo de José Andino estaba enterrado en el patio de una vivienda ubicada en la calle Necochea 800, en el barrio Irigoyen.
La causa inició cuando el hijo de la víctima dio aviso a las autoridades de que no tenía novedades desde hacía un tiempo de su papá y que en la última conversación que mantuvo con él, le dijo que había tenido una discusión con con su pareja Virginia Alviso.
De este modo, conforme a la información aportada por el medio El Norte, los agentes que investigaban la desaparición decidieron efectuar un operativo en el domicilio de la señalada. En los primeros minutos del procedimiento, el personal especializado encontró en el patio manchas hemáticas y un sector con tierra removida, donde finalmente hallaron el cuerpo de la víctima del crimen.
Con lo encontrado y las primeras testimoniales recabadas, las cuales indican que la pareja tuvo una fuerte discusión el jueves 13 de agosto, se ordenó la inmediata detención de Virginia Alviso.
Dicho medio indicó que en las próximas horas se esperan los primeros resultados de la autopsia a la víctima, mientras que la acusada será indagada este martes. La causa por la desaparición y ahora crimen permanece a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 12, encabezada por la fiscal Belén Baños.