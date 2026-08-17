Quién es la empresaria que murió en una tragedia donde diez personas resultaron heridas

Durante la maniobra de adelantamiento, el vehículo menor rozó lateralmente al camión, perdió el control y terminó impactando de manera frontal contra una minivan Toyota Wish negra que se desplazaba en sentido contrario, desde Lincoln hacia Junín, provincia de Buenos Aires.

Tragedia en Buenos Aires: quién es la mujer que falleció en el accidente

Como consecuencia del impacto frontal, la conductora del auto Corolla, identificada como Griselda Ghione, reconocida contadora pública y empresaria de la ciudad de General Pico, falleció en el acto sobre la calzada. Su acompañante, una mujer de 33 años, sufrió lesiones y escoriaciones de carácter leve.

En tanto, los siete ocupantes que viajaban a bordo de la Toyota Wish, todos de nacionalidad paraguaya y procedentes de Caaguazú -entre los que se encontraban un hombre de 58 años, una mujer de 44 y tres menores de edad-, sufrieron politraumatismos diversos y uno de ellos padeció la fractura de un miembro inferior.

Gran operativo tras la tragedia por los heridos

La totalidad de los heridos por el accidente fueron trasladados en ambulancias al Hospital Municipal de Lincoln para su correspondiente evaluación y atención médica, mientras que en la zona del choque trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lincoln, personal de la comisaría local y peritos de la Policía Científica.

Las actuaciones judiciales y la investigación para determinar las responsabilidades de la tragedia quedaron bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Lincoln, a cargo de Juan Martín Camaleonti, quien dispuso el corte total de la calzada durante varias horas para la realización de las pericias de rigor y el desvío vehicular preventivo por caminos rurales adyacentes.