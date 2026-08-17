En una tragedia que provocó un inmenso dolor, una mujer de 60 años falleció y otras diez personas resultaron heridas tras un violento choque en cadena registrado en la noche del viernes sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 207, en jurisdicción del partido bonaerense de Lincoln, Buenos Aires.
Quién es la empresaria que murió en una tragedia donde diez personas resultaron heridas
Un triple choque se cobró la vida de una reconocida empresaria, en una tragedia conmocionó a toda una ciudad
Según confirmaron fuentes policiales y de los servicios de emergencia de la región, el accidente vial se produjo alrededor de las 21:45 en el tramo comprendido entre Lincoln y Junín, en cercanías de la localidad de Bayauca, e involucró a un camión Volkswagen con acoplado y dos autos marca Toyota, modelos Corolla y Wish.
De acuerdo con las primeras pericias realizadas por la Zona Operativa Vial VIII Junín, la tragedia se inició cuando el auto Toyota Corolla blanco, que circulaba en sentido Junín-Lincoln, intentó sobrepasar al camión conducido por un hombre de 63 años oriundo de la localidad pampeana de Intendente Alvear.
Durante la maniobra de adelantamiento, el vehículo menor rozó lateralmente al camión, perdió el control y terminó impactando de manera frontal contra una minivan Toyota Wish negra que se desplazaba en sentido contrario, desde Lincoln hacia Junín, provincia de Buenos Aires.
Tragedia en Buenos Aires: quién es la mujer que falleció en el accidente
Como consecuencia del impacto frontal, la conductora del auto Corolla, identificada como Griselda Ghione, reconocida contadora pública y empresaria de la ciudad de General Pico, falleció en el acto sobre la calzada. Su acompañante, una mujer de 33 años, sufrió lesiones y escoriaciones de carácter leve.
En tanto, los siete ocupantes que viajaban a bordo de la Toyota Wish, todos de nacionalidad paraguaya y procedentes de Caaguazú -entre los que se encontraban un hombre de 58 años, una mujer de 44 y tres menores de edad-, sufrieron politraumatismos diversos y uno de ellos padeció la fractura de un miembro inferior.
Gran operativo tras la tragedia por los heridos
La totalidad de los heridos por el accidente fueron trasladados en ambulancias al Hospital Municipal de Lincoln para su correspondiente evaluación y atención médica, mientras que en la zona del choque trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lincoln, personal de la comisaría local y peritos de la Policía Científica.
Las actuaciones judiciales y la investigación para determinar las responsabilidades de la tragedia quedaron bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Lincoln, a cargo de Juan Martín Camaleonti, quien dispuso el corte total de la calzada durante varias horas para la realización de las pericias de rigor y el desvío vehicular preventivo por caminos rurales adyacentes.
En pocas palabras
- Tragedia vial: Un triple choque en la Ruta Nacional 188 en Buenos Aires causó una víctima fatal y diez heridos.
- Identidad de la víctima: La fallecida es Griselda Ghione, reconocida empresaria y contadora pública de General Pico.
- Desarrollo del accidente: Ocurrió al intentar un auto sobrepasar a un camión, colisionando luego con otro vehículo.