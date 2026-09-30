Prisión preventiva y efectiva para el hombre que se emborrachó, atropelló a 2 mujeres y generó un incendio

El boliche Ítalo, de La Dormida. Foto: archivo

Prisión preventiva y sin domiciliaria

En la audiencia de esta jornada, el juez interviniente ordenó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal y la querella y rechazó la prisión domiciliaria solicitada por la defensa del imputado.

La querella particular, se opuso a esa solicitud y continuará impulsando el proceso para que "se esclarezcan los hechos y se aplique la calificación legal que corresponde".

El abogado Renzo Maturano indicó que lo que se busca el "cambio de calificación legal a homicidio en grado de tentativa luego de producirse algunas medidas de prueba solicitadas oportunamente".

Daiana Cornejo denunció públicamente a Olmedo. Ella fue una de las mujeres que sujeto alcoholizado atropelló. Foto: Canal 7

Una madrugada de furia y violencia en Santa Rosa

El hecho investigado ocurrió durante las primeras horas del domingo 6 de septiembre. Según el relato del personal de seguridad del local bailable, Olmedo Ojeda se alteró bruscamente dentro de la discoteca luego de que se le negara la venta de bebidas alcohólicas por haber finalizado el horario de expendio permitido.

Al sujeto se le practicó el dosaje de alcohol, que dio 1,72 gramos por litro de sangre, es decir más del triple de lo permitido que es 0,5.

Tras ser retirado por el personal de seguridad privada, el hombre adoptó una actitud extremadamente violenta en el exterior del establecimiento: