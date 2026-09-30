Al sujeto que el 6 de septiembre originó violentos incidentes en el el boliche Ítalo, de La Dormida, en Santa Rosa, le dictaron la prisión preventiva y le negaron el beneficio de la prisión domiciliaria. Se trata de Gabriel Franco Olmedo Ojeda, de 30 años, quien manejaba borracho y atropelló a dos mujeres.
Prisión preventiva y efectiva para el hombre que se emborrachó, atropelló a 2 mujeres y generó un incendio
Gabriel Franco Olmedo Ojeda, de 30 años, protagonizó una serie de hechos violentos en Santa Rosa. Le negaron la prisión domiciliaria
Este hombre fue protagonista de diversos episodios cuando, alcoholizado, embistió a dos mujeres y les causó lesiones. Además, intentó prenderle fuego al local bailable. Por eso fue imputado por lesiones graves dolosas (dos hechos), daños, amenazas simples y lesiones leves dolosas (varios hechos).
Este miércoles se realizó una audiencia entre las partes y el titular del Juzgado Penal Colegiado Número Uno, de San Martín, dispuso dictarle la prisión preventiva y rechazar la pretensión de la defensa de que el acusado espere el desarrollo del procesos judicial en su casa.
Prisión preventiva y sin domiciliaria
En la audiencia de esta jornada, el juez interviniente ordenó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal y la querella y rechazó la prisión domiciliaria solicitada por la defensa del imputado.
La querella particular, se opuso a esa solicitud y continuará impulsando el proceso para que "se esclarezcan los hechos y se aplique la calificación legal que corresponde".
El abogado Renzo Maturano indicó que lo que se busca el "cambio de calificación legal a homicidio en grado de tentativa luego de producirse algunas medidas de prueba solicitadas oportunamente".
Una madrugada de furia y violencia en Santa Rosa
El hecho investigado ocurrió durante las primeras horas del domingo 6 de septiembre. Según el relato del personal de seguridad del local bailable, Olmedo Ojeda se alteró bruscamente dentro de la discoteca luego de que se le negara la venta de bebidas alcohólicas por haber finalizado el horario de expendio permitido.
Al sujeto se le practicó el dosaje de alcohol, que dio 1,72 gramos por litro de sangre, es decir más del triple de lo permitido que es 0,5.
Tras ser retirado por el personal de seguridad privada, el hombre adoptó una actitud extremadamente violenta en el exterior del establecimiento:
- Intento de incendio: se dirigió a su vehículo, extrajo un bidón con combustible y roció nafta contra la puerta de acceso y sobre una de las trabajadoras de seguridad, amenazando con prender fuego el lugar.
- Ataque con el vehículo: ante la imposibilidad de iniciar el fuego, abordó su automóvil, puso marcha atrás y embistió la mampostería y la puerta del boliche.
- Víctimas con fracturas: durante la embestida, dos mujeres integrantes del equipo de seguridad sufrieron el impacto directo del auto. Una de ellas sufrió doble fractura y se encuentra a la espera de estudios médicos para evaluar si deberá ser intervenida quirúrgicamente.
En pocas palabras
- Prisión preventiva: a Gabriel Franco Olmedo Ojeda le dictaron prisión efectiva y negaron la domiciliaria tras incidentes violentos.
- Hechos graves: el sujeto atropelló a dos mujeres y causó un incendio tras serle negada la venta de alcohol.
- Calificación legal: se busca cambiar la imputación a homicidio en grado de tentativa, según la querella.