Borracho y furioso, atropelló a 2 mujeres y quiso incendiar un boliche porque no le vendieron un trago

Así quedó el Renault Clio, de Franco Olmedo tras impactar marcha atrás contra la pared del boliche Ítalo, de Santa Rosa. Foto: Tiempo del Este

El testimonio de una víctima

Daiana Cornejo, encargada de seguridad en Ítalo, sufrió fracturas como consecuencia de la violencia ejercida por el protagonista de este hecho. La mujer fue entrevistada este martes por Marcela Navarro, en Noticiero 7.

Contó que "eran las 5.40 cuando este muchacho (lo identificó como Franco Olmedo) se acercó a la barra y pidió un trago. Se le explicó que la venta estaba cerrada pero el pibe reaccionó golpeando los muebles, mostró dinero y le dijo al empleado 'cuánto salís vos y cuánto sale el trago'. Estaba muy alterado".

Desde su casa en La Dormida, Daiana agregó que "tratamos de hablarlo y calmarlo pero no hubo caso. Seguía agresivo y allí di la orden de que lo sacaran".

Ya desde afuera quería entrar a toda costa. Golpeó y pateó la puerta y yo le dije que no iba a pasar Ya desde afuera quería entrar a toda costa. Golpeó y pateó la puerta y yo le dije que no iba a pasar

Luego vino lo peor, siempre según el relato de Daiana: "Fue hasta su auto, sacó un bidón y dijo que nos iba a prender fuego a todos. Empezó a tirar nafta hasta que vació el bidón y me lo tiró contra las piernas. Buscó un encendedor, o fósforos, pero se ve que no tenía".

Los incidentes en Santa Rosa ocurrieron en las primeras horas del domingo. Foto: Canal 7

Se fue hasta su auto y pensé que se iba. Pero no: hizo marcha atrás y chocó contra la pared y la puerta. Yo me tiré a un costado pero igual me tocó y tengo dos fracturas. Gracias a Dios el vehículo no pasó de allí. Pero mi compañera y yo sufrimos lesiones. Otras personas también resultaron afectadas Se fue hasta su auto y pensé que se iba. Pero no: hizo marcha atrás y chocó contra la pared y la puerta. Yo me tiré a un costado pero igual me tocó y tengo dos fracturas. Gracias a Dios el vehículo no pasó de allí. Pero mi compañera y yo sufrimos lesiones. Otras personas también resultaron afectadas

El problema para la mujer es que no tiene obra social y si no trabaja no cobra. Está a la espera de una resonancia para que se determine si debe ser operada. Vive sola con su hija, que va a la escuela primaria y está recibiendo de amigos y vecinos para poder solventar los gastos. Su alias es 10day23 (Alexandra Daiana Cornejo).

El parte del Ministerio de Seguridad dio cuenta de que a Olmedo se le practicó el dosaje de alcohol, que dio 1,72 gramos por litro de sangre, es decir más del triple de lo permitido que 0,5. También informó que presentaba una herida cortante en la ceja izquierda, aparentemente por un intento de linchamiento por parte de los concurrentes.

Además se mencionó en el comunicado que lo acompañaban dos mujeres, de 23 y 36 años aunque esto fue puesto en duda por quienes estaban en el boliche y afirmaron que Olmedo estaba solo.

Quedó detenido en ese momento y ya habría recuperado la libertad -esto no pudo ser confirmado- pero sigue sujeto a la investigación acusado de causar lesiones y daños y también por amenazas.