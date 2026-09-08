Una madrugada de furia se vivió el domingo el boliche Ítalo, de Santa Rosa, cuando un sujeto de 31 años, borracho, se enloqueció porque ya había terminado el horario de expendio de bebidas alcohólicas y le negaron la compra de un nuevo trago.
Borracho y furioso, atropelló a 2 mujeres y quiso incendiar un boliche porque no le vendieron un trago
Ocurrió en Santa Rosa. Un hombre de 31 años reaccionó con violencia cuando no le quisieron vender bebidas alcohólicas
Ya eran pasadas las 5 de la mañana y el implicado, visiblemente ebrio, fue retirado del local por personal de seguridad y, lejos de resignarse, volvió por más pero no por más alcohol, sino con la pretensión de vengarse por haberse quedado con las ganas de seguir tomando.
Primero roció con nafta la puerta del salón y luego arremetió con su auto y causó daños materiales y humanos porque en la embestida dos mujeres del personal de seguridad sufrieron heridas graves. Por eso hay una investigación judicial por amenazas, daños y lesiones. Por ahora no está imputado.
El testimonio de una víctima
Daiana Cornejo, encargada de seguridad en Ítalo, sufrió fracturas como consecuencia de la violencia ejercida por el protagonista de este hecho. La mujer fue entrevistada este martes por Marcela Navarro, en Noticiero 7.
Contó que "eran las 5.40 cuando este muchacho (lo identificó como Franco Olmedo) se acercó a la barra y pidió un trago. Se le explicó que la venta estaba cerrada pero el pibe reaccionó golpeando los muebles, mostró dinero y le dijo al empleado 'cuánto salís vos y cuánto sale el trago'. Estaba muy alterado".
Desde su casa en La Dormida, Daiana agregó que "tratamos de hablarlo y calmarlo pero no hubo caso. Seguía agresivo y allí di la orden de que lo sacaran".
Luego vino lo peor, siempre según el relato de Daiana: "Fue hasta su auto, sacó un bidón y dijo que nos iba a prender fuego a todos. Empezó a tirar nafta hasta que vació el bidón y me lo tiró contra las piernas. Buscó un encendedor, o fósforos, pero se ve que no tenía".
El problema para la mujer es que no tiene obra social y si no trabaja no cobra. Está a la espera de una resonancia para que se determine si debe ser operada. Vive sola con su hija, que va a la escuela primaria y está recibiendo de amigos y vecinos para poder solventar los gastos. Su alias es 10day23 (Alexandra Daiana Cornejo).
El parte del Ministerio de Seguridad dio cuenta de que a Olmedo se le practicó el dosaje de alcohol, que dio 1,72 gramos por litro de sangre, es decir más del triple de lo permitido que 0,5. También informó que presentaba una herida cortante en la ceja izquierda, aparentemente por un intento de linchamiento por parte de los concurrentes.
Además se mencionó en el comunicado que lo acompañaban dos mujeres, de 23 y 36 años aunque esto fue puesto en duda por quienes estaban en el boliche y afirmaron que Olmedo estaba solo.
Quedó detenido en ese momento y ya habría recuperado la libertad -esto no pudo ser confirmado- pero sigue sujeto a la investigación acusado de causar lesiones y daños y también por amenazas.
En pocas palabras
- Furia en Santa Rosa: un hombre ebrio provocó incidentes al serle negada la venta de alcohol.
- Agresión y Daños: atropelló a dos mujeres del personal de seguridad e intentó incendiar el boliche Ítalo.
- Investigación Judicial: el agresor enfrenta cargos por amenazas, daños y lesiones graves, con un dosaje de alcohol superior al permitido.