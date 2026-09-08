Motochorros mataron a un joven de 22 años para robarle la moto

Según se observa en un video del ataque, los delincuentes se acercaron y lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara la moto. El joven intentó escapar y aceleró, pero uno de los asaltantes le disparó desde atrás.

La bala ingresó por la espalda y Elías perdió el control de la moto. En las imágenes se escucha la detonación y, segundos después, se observa cómo el joven se detiene y cae en la vereda.

Los delincuentes se acercaron nuevamente cuando la víctima estaba en el suelo y se llevaron la moto. Hasta el momento, el vehículo no ha sido recuperado.

Elías estuvo unos 15 minutos en el lugar hasta que llegó una ambulancia que lo trasladó de urgencia al Hospital Mercante. Pese a la asistencia médica, murió como consecuencia de las heridas.

El crimen de Elías generó indignación

El crimen de Elías también generó un fuerte reclamo entre los repartidores de la zona, que llegaron al lugar para acompañar a la familia y pedir justicia. “Así como le pasó al muchacho, nos puede pasar a uno de nosotros”, expresó uno de ellos, quien contó que los trabajadores se mantienen comunicados a través de grupos de WhatsApp para advertirse sobre las zonas donde fueron víctimas de robos o detectaron movimientos sospechosos.

Los deliverys aseguraron que trabajan durante jornadas de entre 10 y 12 horas y que la inseguridad es una amenaza de todos los días. “No hay horario”, contó uno de los jóvenes. Dijo que en apenas dos semanas intentaron robarle dos veces.

Fuente: tn.com.ar