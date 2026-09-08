El operativo sorpresa que terminó con el secuestrar 4 motos de nieve en plena cordillera de Malargüe se realizó en el marco de una investigación por un delito aduanero que prevé hasta 8 años de prisión. Para llegar hasta Real del Pehuenche, un complejo turístico ubicado a metros de la frontera con Chile, los gendarmes debieron recorrer a pie tres kilómetros en medio de una intensa nevada.
El Código prevé hasta 8 años de prisión por el delito detrás de las 4 motos de nieve secuestradas
Se conocieron nuevos detalles del secuestro de motos de nieve de un conocido complejo de Malargüe. La causa fue encuadrada en el artículo 863 del Código Aduanero
El allanamiento se produjo después de tres meses de investigación. Lo llevaron adelante efectivos de la sección Núcleo, del Escuadrón 29 Malargüe. Por las condiciones climáticas, los gendarmes debieron abandonar sus vehículos y comenzar una travesía de tres kilómetros a pie, en el medio de la montaña.
Guiados por drones de Policía, llegaron al campamento de la empresa, en la base del Cerro Campanario, a 2.420 metros de altura, y se toparon con las 4 motos de nieve extranjeras que, según Gendarmería Nacional, no contaban con el comprobante del aval aduanero. También se secuestraron otros elementos de interés para la causa.
La causa por presunto contrabando prevé hasta 8 años de prisión
El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Garantías de San Rafael en el marco de una investigación por presunto contrabando, encuadrada en el artículo 863 del Código Aduanero (Ley 22.415).
La norma establece: “Será reprimido con prisión de 2 a 8 años el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones”.
La investigación está a cargo del fiscal federal titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, Juan Zelaya.
El procedimiento se realizó después de tres meses de tareas investigativas y no se informaron personas detenidas. Además de las motos, los efectivos secuestraron otros elementos que quedaron incorporados a la causa y que serán analizados para determinar si tienen relación con el presunto delito.
En pocas palabras
- Contrabando de motos: secuestraron 4 motos de nieve en Malargüe por presunto contrabando, con penas de hasta 8 años de prisión.
- Investigación y operativo: el procedimiento, tras tres meses de investigación, se complicó por una intensa nevada en la cordillera.
- Código Aduanero: la causa se encuadra en el artículo 863, que sanciona el impedimento o dificultad al servicio aduanero.