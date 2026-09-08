El Código prevé hasta 8 años de prisión por el delito detrás de las 4 motos de nieve secuestradas

La causa por presunto contrabando prevé hasta 8 años de prisión

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Garantías de San Rafael en el marco de una investigación por presunto contrabando, encuadrada en el artículo 863 del Código Aduanero (Ley 22.415).

La norma establece: “Será reprimido con prisión de 2 a 8 años el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones”.

La investigación está a cargo del fiscal federal titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, Juan Zelaya.

El procedimiento se realizó después de tres meses de tareas investigativas y no se informaron personas detenidas. Además de las motos, los efectivos secuestraron otros elementos que quedaron incorporados a la causa y que serán analizados para determinar si tienen relación con el presunto delito.