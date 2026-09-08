Una vez más, el Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado durante varios días debido a un nuevo frente con nevadas que comenzaría este martes. La medida preventiva fue tomada por los coordinadores del cruce internacional y afecta a todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso.
Otra vez cierra el Paso Cristo Redentor por nevadas en alta montaña
Las nevadas comenzarían este martes y se extenderían por varios días. Los coordinadores definieron el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor
A través de un comunicado, las autoridades del Paso Cristo Redentor informaron que el túnel internacional dejará de funcionar a partir de las 19 de este martes para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.
Por esto, el cierre de barreras en Uspallata y en Guardia Vieja, Chile, será a las 17, lo que significa que a partir de esa hora los vehículos que tenían planeado cruzar al vecino país ya no podrán hacerlo.
Otro cierre del Paso Cristo Redentor por nevadas
Las autoridades del cruce internacional indicaron que el miércoles a las 8 tendrán una nueva reunión para evaluar cómo están las condiciones y si se puede garantizar la transitabilidad segura.
Anticiparon que por el momento, los diferentes modelos meteorológicos anticipan que las nevadas podrían mantenerse varios días, lo que puede complicar la reapertura del túnel.
La semana pasada ocurrió una situación similar con nevadas débiles que afectaron el normal funcionamiento del Paso Cristo Redentor hasta el viernes, cuando volvió a operar para todo tipo de vehículos en horario de invierno, de 9 a 21.
En pocas palabras
- Cierre preventivo: el Paso Cristo Redentor cerrará por nevadas anunciadas desde este martes.
- Medida: la decisión fue tomada por los coordinadores del cruce internacional hasta nuevo aviso.
- Evaluación: se realizará una nueva reunión el miércoles a las 8 para evaluar las condiciones de transitabilidad.