Otra vez cierra el Paso Cristo Redentor por nevadas en alta montaña

A través de un comunicado, las autoridades del Paso Cristo Redentor informaron que el túnel internacional dejará de funcionar a partir de las 19 de este martes para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

Por esto, el cierre de barreras en Uspallata y en Guardia Vieja, Chile, será a las 17, lo que significa que a partir de esa hora los vehículos que tenían planeado cruzar al vecino país ya no podrán hacerlo.