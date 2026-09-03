El paso a Chile será reabierto este viernes por la mañana luego del cierre preventivo que se dispuso el miércoles a la tarde y que se mantuvo durante todo el jueves. Las condiciones del tiempo cambiaron y frente al cese de las nevadas intensas la coordinaciones de Argentina y el país trasandino resolvieron habilitar el tránsito nuevamente.
Anunciaron la reapertura del paso a Chile para este viernes tras un día y medio de permanecer cerrado
El Sistema Integrado Cristo Redentor quedará habilitado este viernes 4 de septiembre para todo tipo de vehículos al cesar las nevadas intensas
Los informes de los organismos de Vialidad de ambos lados de la cordillera fueron evaluados y se determinó que las rutas han quedado en condiciones de circulación para todo tipo de vehículos.
En cuanto a los horarios se mantendrá todavía el programa de invierno, que es de 9 a 21 en Argentina y de 8 a 20 en Chile.
Cierre de barreras
Los cierres de barrera se producirán en Uspallata a las 18 y en Guardia Vieja, a las 19. Como es habitual se recomienda a los conductores consultar los pronósticos del tiempo y estar atentos a las recomendaciones de las autoridades.
Además es importante consultar la página oficial de los centros de frontera en este link: https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera
El pronóstico del tiempo, según la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este viernes en alta montaña estará nublado en los sectores centro y norte. No se prevén precipitaciones. Desde las 17, la nubosidad o seminubosidad quedará localizada en el sector norte.
El sábado estará despejado, con poca nubosidad desde las 17 en la parte Sur, sin precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para el fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional señala que este fin de semana luego de un viernes casi primaveral en el llano, para el sábado y el domingo se aguardan jornadas más frías, con máximas que no superarán los 12 grados.
En pocas palabras
- Reapertura Paso Cristo Redentor: habilitado este viernes tras cierre por nevadas intensas.
- Condiciones de circulación: rutas aptas para todo tipo de vehículos con horarios de invierno.
- Pronóstico del tiempo: se espera mejora climática con temperaturas más frías el fin de semana.