Anunciaron la reapertura del paso a Chile para este viernes tras un día y medio de permanecer cerrado

Este jueves hubo trabajos de despeje en la Ruta Nacional 7. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Cierre de barreras

Los cierres de barrera se producirán en Uspallata a las 18 y en Guardia Vieja, a las 19. Como es habitual se recomienda a los conductores consultar los pronósticos del tiempo y estar atentos a las recomendaciones de las autoridades.

Además es importante consultar la página oficial de los centros de frontera en este link: https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera

El pronóstico del tiempo, según la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este viernes en alta montaña estará nublado en los sectores centro y norte. No se prevén precipitaciones. Desde las 17, la nubosidad o seminubosidad quedará localizada en el sector norte.

El sábado estará despejado, con poca nubosidad desde las 17 en la parte Sur, sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional señala que este fin de semana luego de un viernes casi primaveral en el llano, para el sábado y el domingo se aguardan jornadas más frías, con máximas que no superarán los 12 grados.