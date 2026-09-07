¿Qué centros de esquí argentinos podrían seguir abiertos hasta octubre?

Uno de los casos más destacados es el de Caviahue, en Neuquén, que tiene garantizada la operación hasta el 30 de septiembre y evalúa continuar hasta el fin de semana largo del 12 de octubre.

Caviahue, con nieve de sobra

En Caviahue las condiciones son alentadoras. El centro neuquino tiene cerca de un metro de nieve en la base, mientras que en los sectores más altos las acumulaciones llegan a entre 1 y 2,5 metros.

Con este panorama, la temporada está asegurada hasta el 30 de septiembre. Pero si durante las próximas semanas siguen las buenas condiciones, la intención es aprovechar la nieve y mantener los medios funcionando hasta el 12 de octubre.

La decisión todavía no está tomada y dependerá, principalmente, de cómo evolucione la nieve durante septiembre.

Qué centros siguen abiertos hasta octubre

Caviahue no es el único que apuesta a una temporada larga. El calendario de cierres muestra que todavía quedan varias semanas para aprovechar la nieve en distintos puntos de la cordillera.

En Villa La Angostura, Cerro Bayo tiene previsto continuar hasta el 27 de septiembre, mientras que Las Leñas, en Mendoza, apunta al 28 de septiembre.

En Neuquén, Chapelco tiene como fecha prevista de cierre el 30 de septiembre, al igual que Caviahue. En Bariloche, en tanto, Cerro Catedral todavía no definió una fecha precisa para el cierre de temporada.

Más al sur, Cerro Perito Moreno, cerca de El Bolsón, tiene previsto estirar la actividad hasta el fin de semana largo del 12 de octubre.

En Tierra del Fuego, Cerro Castor planea seguir abierto hasta el 3 de octubre, mientras que en Esquel, La Hoya tiene previsto cerrar el 4 de octubre.

Septiembre, un buen momento para esquiar

A la posibilidad de encontrar buenas condiciones de nieve se suma otro atractivo: las tarifas de temporada baja.

En Cerro Perito Moreno, por ejemplo, durante todo septiembre rigen los valores de baja temporada. Dentro de un paquete promocional de cinco días, el pase diario para mayores parte de $71.620 por día. Por fuera de esta promoción, el ticket diario para los medios de elevación cuesta $85.300, frente a los $110.000 que llegó a valer durante la alta.

El centro también mantiene propuestas pensadas para quienes recién empiezan a esquiar. Entre ellas está la Experiencia Principiantes, con un esquema que bonifica los primeros dos días de aprendizaje e incluye los equipos y el uso del medio habilitado en la base.

En Chapelco, por su parte, el pase es unificado para toda la temporada y tiene un valor de $160.000.

La Hoya y una nieve que se mantiene

En Esquel, la temporada también tiene fecha de vencimiento en octubre. La Hoya planea permanecer abierta hasta el 4 de octubre, una oportunidad interesante para quienes buscan aprovechar las últimas semanas de nieve.

Una de las características que distingue al centro chubutense es justamente la calidad de su nieve. El clima seco de Esquel hace que las precipitaciones sean de poca humedad y que, cuando nieva, la nieve pueda mantenerse en buenas condiciones durante buena parte de la temporada.

Por eso, la nieve en polvo es uno de los grandes atractivos de La Hoya, incluso cuando el calendario ya empieza a marcar el final del invierno.

El Azufre también quiere estirar la temporada

En Mendoza, El Azufre también cuenta con una importante acumulación de nieve y analiza la posibilidad de prolongar la temporada.

Así, mientras algunos centros ya tienen una fecha de cierre definida, otros todavía se permiten mirar un poco más lejos en el calendario.

Si septiembre vuelve a traer nieve y las condiciones se mantienen, la temporada podría tener un último capítulo en octubre. Para quienes todavía no tuvieron su última bajada del invierno, la cordillera todavía guarda algunas cartas.