Esquí en Cerro Bayo: extienden la temporada hasta fines de septiembre

Nevadas de agosto cambiaron el panorama

La temporada baja estaba prevista hasta el 27 de septiembre y, con la nieve que hay hoy en la montaña, Cerro Bayo podrá mantener la actividad durante esas últimas semanas. Están funcionando los Magic Carpet 1, 2 y 3 y las telesillas Bosque, Chaltén, Los Lagos y Panorámica, con sectores para principiantes y buena parte del área central habilitada.

Y septiembre no es solo para esquiar: también hay snowboard, caminatas con raquetas y Culipatín para disfrutar de la montaña nevada.

Invierno con sorpresas en la Patagonia

Para Villa La Angostura, que había arrancado el invierno con preocupación por la falta de nieve y una ocupación más baja de lo esperado, es una buena noticia. El invierno se empieza a despedir, pero en Cerro Bayo todavía quedan unas cuantas semanas para seguir disfrutando de la nieve.