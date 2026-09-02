Esquí en Cerro Bayo: extienden la temporada hasta fines de septiembre

En la cota 1.810 ya hay 95 centímetros de nieve, mientras que en la 1.500 se acumulan unos 80 centímetros. Incluso todavía se puede bajar esquiando hasta la base, donde quedan alrededor de 5 centímetros.
El contraste con mediados de julio es grande. En ese momento había unos 45 centímetros en la parte alta y apenas 20 en la cota 1.500. Pero desde la segunda mitad de julio, y especialmente durante agosto, las nevadas fueron cambiando de a poco la historia.
Nevadas de agosto cambiaron el panorama
La temporada baja estaba prevista hasta el 27 de septiembre y, con la nieve que hay hoy en la montaña, Cerro Bayo podrá mantener la actividad durante esas últimas semanas. Están funcionando los Magic Carpet 1, 2 y 3 y las telesillas Bosque, Chaltén, Los Lagos y Panorámica, con sectores para principiantes y buena parte del área central habilitada.
Y septiembre no es solo para esquiar: también hay snowboard, caminatas con raquetas y Culipatín para disfrutar de la montaña nevada.
Invierno con sorpresas en la Patagonia
Para Villa La Angostura, que había arrancado el invierno con preocupación por la falta de nieve y una ocupación más baja de lo esperado, es una buena noticia. El invierno se empieza a despedir, pero en Cerro Bayo todavía quedan unas cuantas semanas para seguir disfrutando de la nieve.
En pocas palabras
- Temporada extendida: Cerro Bayo prolongó sus operaciones de esquí hasta fines de septiembre gracias a las nevadas de agosto.
- Condiciones actuales: La montaña registra entre 80 y 95 centímetros de nieve en sus cotas principales.
- Actividades: Además del esquí, se ofrecen snowboard, caminatas con raquetas y Culipatín.