Neuquén: Facundo Romera conquista su 5º Tetratlón de Chapelco

El número impresiona, pero hay otro que explica todavía mejor su vínculo con la competencia: 24 participaciones consecutivas. Desde hace más de dos décadas, Romera vuelve a ponerse en la línea de largada de una carrera que empieza en la nieve de Chapelco y termina en pleno centro de la ciudad.

Y el recorrido no le regala nada. En esta edición fueron aproximadamente 66 kilómetros repartidos entre 17 de esquí, 27 de mountain bike, 10 de kayak y 12 de running. Cuatro disciplinas, cuatro escenarios y un esfuerzo que obliga a cambiar de ritmo, de técnica y hasta de cabeza varias veces durante el mismo día.

Pero esta vez Romera había llegado con otra idea. Después de tantos años de competir, contó antes de largar que buscaba principalmente disfrutar y superarse a sí mismo. Una manera distinta de enfrentar una carrera que conoce de memoria, pero que todavía consigue ponerlo nervioso.

Porque el Tetra tiene algo que ninguna otra competencia puede darle: correr en casa. El público, los amigos, los lugares conocidos y una historia personal que se mezcla con la de la propia carrera hacen que cada participación tenga un peso diferente.

El Tetratlón de Chapelco: Una Tradición Patagónica

El Tetratlón de Chapelco nació en 1987 y con el paso de los años se convirtió en una de las grandes pruebas combinadas de la Patagonia. Romera creció deportivamente junto a ella y ahora, casi cuatro décadas después de aquella primera edición, volvió a dejar su nombre en lo más alto.

Santiago González y Maxi Morales completaron el podio de una jornada que tuvo nuevamente a Romera como protagonista.

Cinco veces campeón. Cuatro triunfos consecutivos desde 2023. Veinticuatro participaciones sin faltar a la cita. En el Tetra de Chapelco, Facundo Romera ya no corre solamente contra el reloj: también corre contra el paso del tiempo. Y, por ahora, sigue ganándole.