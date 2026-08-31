Neuquén: Facundo Romera conquista su 5º Tetratlón de Chapelco

Hay carreras que se ganan y otras que terminan formando parte de la vida de un atleta. Para Facundo Romera, el Tetratlón de Chapelco, en Neuquén, pertenece a ambas categorías. Este sábado, el sanmartinense volvió a quedarse con la competencia y consiguió su quinto triunfo en la 39ª edición de una de las pruebas más exigentes y tradicionales del invierno argentino, reafirmando su dominio en una competencia con profunda conexión personal.
Romera conoce bien lo que significa llegar primero al centro de San Martín de los Andes después de atravesar las cuatro disciplinas del Tetra. Lo hizo por primera vez en 2007, cuando tenía apenas 20 años. Después tuvo que esperar 16 años para volver a ganar.
Desde 2023, en cambio, parece haber encontrado una segunda juventud en la carrera: ganó ese año, repitió en 2024 y 2025, y ahora volvió a quedarse con el primer lugar.
El número impresiona, pero hay otro que explica todavía mejor su vínculo con la competencia: 24 participaciones consecutivas. Desde hace más de dos décadas, Romera vuelve a ponerse en la línea de largada de una carrera que empieza en la nieve de Chapelco y termina en pleno centro de la ciudad.
Y el recorrido no le regala nada. En esta edición fueron aproximadamente 66 kilómetros repartidos entre 17 de esquí, 27 de mountain bike, 10 de kayak y 12 de running. Cuatro disciplinas, cuatro escenarios y un esfuerzo que obliga a cambiar de ritmo, de técnica y hasta de cabeza varias veces durante el mismo día.
Pero esta vez Romera había llegado con otra idea. Después de tantos años de competir, contó antes de largar que buscaba principalmente disfrutar y superarse a sí mismo. Una manera distinta de enfrentar una carrera que conoce de memoria, pero que todavía consigue ponerlo nervioso.
Porque el Tetra tiene algo que ninguna otra competencia puede darle: correr en casa. El público, los amigos, los lugares conocidos y una historia personal que se mezcla con la de la propia carrera hacen que cada participación tenga un peso diferente.
El Tetratlón de Chapelco: Una Tradición Patagónica
El Tetratlón de Chapelco nació en 1987 y con el paso de los años se convirtió en una de las grandes pruebas combinadas de la Patagonia. Romera creció deportivamente junto a ella y ahora, casi cuatro décadas después de aquella primera edición, volvió a dejar su nombre en lo más alto.
Santiago González y Maxi Morales completaron el podio de una jornada que tuvo nuevamente a Romera como protagonista.
Cinco veces campeón. Cuatro triunfos consecutivos desde 2023. Veinticuatro participaciones sin faltar a la cita. En el Tetra de Chapelco, Facundo Romera ya no corre solamente contra el reloj: también corre contra el paso del tiempo. Y, por ahora, sigue ganándole.
En pocas palabras
- Facundo Romera: Conquistó su 5º Tetratlón de Chapelco, reafirmando su dominio.
- Trayectoria: Suma 24 participaciones consecutivas y cinco triunfos desde 2023.
- Competencia: El exigente recorrido de 66 km incluyó esquí, mountain bike, kayak y running.