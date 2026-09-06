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Operativo conjunto

En golpe al contrabando en Malargüe secuestraron 4 motos de nieve con el apoyo de drones policiales

En un operativo conjunto en la frontera con Chile, la fuerza utilizó apoyo aéreo de drones para detectar los vehículos no registrados ante la Aduana

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza secuestraron en Malargüe cuatro motos de nieve que habían ingresado de contrabando al país.

Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza secuestraron en Malargüe cuatro motos de nieve que habían ingresado de contrabando al país.

En un inédito procedimiento desplegado en la alta montaña mendocina, personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Mendoza secuestró cuatro motos de nieve que habían ingresado ilegalmente al país. El operativo se concretó en una zona de difícil acceso cercana a la frontera con Chile, en la jurisdicción del departamento de Malargüe.

Paso a paso del despliegue en cordillera

La investigación se inició meses atrás tras detectar maniobras vinculadas con el ingreso irregular de vehículos de alta gama por pasos no habilitados. Para coordinar las tareas en el terreno, las fuerzas contaron con el respaldo tecnológico de la Unidad VANT Sur de la Policía provincial, cuyos drones brindaron una visión integral desde el aire para guiar el avance de las patrullas terrestres.

Los drones de la Unidad VANT Sur de la Polic&iacute;a brindaron apoyo clave desde el aire en zonas de dif&iacute;cil acceso de la cordillera.

Los drones de la Unidad VANT Sur de la Policía brindaron apoyo clave desde el aire en zonas de difícil acceso de la cordillera.

Operativo con drones y control fronterizo

Como resultado del despliegue, las autoridades localizaron y secuestraron las cuatro motos de nieve que, según se comprobó, no contaban con los registros correspondientes ante la Aduana Argentina y eran utilizadas de forma clandestina para actividades turísticas en la zona cordillerana.

Personal de Gendarmer&iacute;a y de la Polic&iacute;a de Mendoza secuestr&oacute; cuatro motos de nieve que no contaban con aval aduanero en Malarg&uuml;e.

Personal de Gendarmería y de la Policía de Mendoza secuestró cuatro motos de nieve que no contaban con aval aduanero en Malargüe.

El procedimiento contó con la intervención directa de la Fiscalía Federal de San Rafael y la Dirección General de Aduanas (ARCA), reafirmando el trabajo conjunto entre organismos provinciales y federales para reforzar el control en los sectores de frontera.

FUENTE: Prensa Mendoza

En pocas palabras

  • Contrabando en Malargüe: secuestraron cuatro motos de nieve ingresadas ilegalmente al país.
  • Tecnología Policial: drones de la Policía de Mendoza apoyaron el operativo en la alta montaña.
  • Control Fronterizo: el procedimiento contó con la intervención de Gendarmería y Aduana Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI

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