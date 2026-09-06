En golpe al contrabando en Malargüe secuestraron 4 motos de nieve con el apoyo de drones policiales

Paso a paso del despliegue en cordillera

La investigación se inició meses atrás tras detectar maniobras vinculadas con el ingreso irregular de vehículos de alta gama por pasos no habilitados. Para coordinar las tareas en el terreno, las fuerzas contaron con el respaldo tecnológico de la Unidad VANT Sur de la Policía provincial, cuyos drones brindaron una visión integral desde el aire para guiar el avance de las patrullas terrestres.

Los drones de la Unidad VANT Sur de la Policía brindaron apoyo clave desde el aire en zonas de difícil acceso de la cordillera.

Operativo con drones y control fronterizo

Como resultado del despliegue, las autoridades localizaron y secuestraron las cuatro motos de nieve que, según se comprobó, no contaban con los registros correspondientes ante la Aduana Argentina y eran utilizadas de forma clandestina para actividades turísticas en la zona cordillerana.