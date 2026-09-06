En un inédito procedimiento desplegado en la alta montaña mendocina, personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Mendoza secuestró cuatro motos de nieve que habían ingresado ilegalmente al país. El operativo se concretó en una zona de difícil acceso cercana a la frontera con Chile, en la jurisdicción del departamento de Malargüe.
En golpe al contrabando en Malargüe secuestraron 4 motos de nieve con el apoyo de drones policiales
En un operativo conjunto en la frontera con Chile, la fuerza utilizó apoyo aéreo de drones para detectar los vehículos no registrados ante la Aduana
Paso a paso del despliegue en cordillera
La investigación se inició meses atrás tras detectar maniobras vinculadas con el ingreso irregular de vehículos de alta gama por pasos no habilitados. Para coordinar las tareas en el terreno, las fuerzas contaron con el respaldo tecnológico de la Unidad VANT Sur de la Policía provincial, cuyos drones brindaron una visión integral desde el aire para guiar el avance de las patrullas terrestres.
Operativo con drones y control fronterizo
Como resultado del despliegue, las autoridades localizaron y secuestraron las cuatro motos de nieve que, según se comprobó, no contaban con los registros correspondientes ante la Aduana Argentina y eran utilizadas de forma clandestina para actividades turísticas en la zona cordillerana.
El procedimiento contó con la intervención directa de la Fiscalía Federal de San Rafael y la Dirección General de Aduanas (ARCA), reafirmando el trabajo conjunto entre organismos provinciales y federales para reforzar el control en los sectores de frontera.
En pocas palabras
- Contrabando en Malargüe: secuestraron cuatro motos de nieve ingresadas ilegalmente al país.
- Tecnología Policial: drones de la Policía de Mendoza apoyaron el operativo en la alta montaña.
- Control Fronterizo: el procedimiento contó con la intervención de Gendarmería y Aduana Argentina.