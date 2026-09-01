Jaque reclamó los fondos de Portezuelo: Malargüe pasó de esperar U$S1.023 millones a recibir $0 en obras

De los U$S1.023 millones que eran para Portezuelo del Viento, la mega obra hidroeléctrica proyectada en Malargüe, a la comuna no le llegó ni $1 en obras.

"Es grande la desilusión de la gente de Malargüe, porque a este gasoducto lo licité en el 2011 cuando fui gobernador y no pasó nada. Si hubiera que buscar culpables habrían muchos, pero la realidad es que hoy no tenemos gas natural y existe la posibilidad de que esta obra se haga, y si hubiera voluntad política estamos hablando de menos del 8% de lo que eran los U$S1.023 millones", resaltó el jefe comunal que comandó la provincia entre el 2011 y el 2015, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner prometió ese gasoducto que nunca llegó.

El gasoducto del que habla conectaría Papagallos en San Carlos con Malargüe y llevaría gas natural a la zona de El Sosneado en San Rafael, y también a la zona turística de Los Molles y Las Leñas. Según el intendente, él avanzó con pedirle a Ecogas la actualización del proyecto y del impacto ambiental.

Celso Jaque: "El gasoducto es una obra que se puede hacer y que tiene repago"

Jaque definió a la obra de ese gasoducto como "realizable", pero admitió que el avance dependerá también de un acuerdo que se pueda hacer con la Nación.

Celso Jaque apostó a la voluntad política del gobierno de Alfredo Cornejo para interceder ante Nación y lograr que avancen dos obras clave para Malargüe: un gasoducto y la terminalidad de la ruta 40.

"Tenemos la esperanza que se pueda hacer porque si bien requiere de un acuerdo con la Nación, está el antecedente de los acuerdos que se hicieron para avanzar con las obras de las rutas nacionales 40 y 143", remarcó en referencia del convenio que firmó Cornejo con Vialidad Nacional para reparar esas rutas con fondos del Resarcimiento.

Admitió que están trabajando para cumplir con el requisito de que ese gasoducto tenga una forma de repago.

En paralelo el jefe comunal también apuntó a la necesidad de terminar con el final de la Ruta 40, en el tramo de La Pasarela y Ranquil Norte, "porque es la infraestructura necesaria para tres elementos clave para la economía de la Mendoza del futuro como son la minería, Vaca Muerta y las sales de Potasio. Todo va a requerir de una buena infraestructura, porque tener la Ruta 40 como la tenemos es un freno a eso, y si no arrancamos ahora, cuando se haga será tarde".

Jaque insistió una y otra vez con la "voluntad política" del equipo de Cornejo para interceder en Nación para lograr el aval que ambas obras necesitan. Da la sensación de que ya activó gestiones que espera que den frutos en el corto plazo.