Accidente múltiple, heridos y corte total en Acceso Sur y Rodríguez Peña

Caos vehicular por el accidente múltiple

Se recomienda tomar desvíos a la altura del Acceso Sur antes de llegar a Rodríguez Peña. El tránsito está interrumpido en la bajada recta hacia Rodríguez Peña.

"La destrucción de los cinco vehículos ha sido tremenda", dijo el cronista que detalló, desde el lugar del accidente, el caso de personas atrapadas que debieron ser rescatadas por personal de Bomberos.

Del Fiat Palio sacaron a una mujer herida entre personal médico del SEC y bomberos. Fue trasladada a un centro médico.

Consecuencias parciales del accidente múltiple entre 5 vehículos en Acceso Sur y Rodríguez Peña. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Debido a los impactos múltiples, el Corsa dio un trompo y quedó orientado hacia el sur.

"Yo venía por el carril rápido del Acceso Sur y el Fiat Palio, que venía por el carril del medio, se cambió de carril varias veces: luego, una camioneta que venía detrás mío, me chocó", dijo Natalia, la conductora del Corsa.