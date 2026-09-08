Un accidente múltiple provocó heridos, daños múltiples y caos vehicular en Acceso Sur y Rodríguez Peña.
Accidente múltiple, heridos y corte total en Acceso Sur y Rodríguez Peña
Cinco vehículos chocaron este martes por la mañana en el Acceso Sur mano hacia el norte, en el cruce con el carril Rodríguez Peña, en Godoy Cruz
Los conductores de 5 vehículos se accidentaron este martes por la mañana complicando la circulación vehicular en horario pico.
Participaron, de acuerdo al informe del periodista Matías Pascualetti, de radio Nihuil, una camioneta Hyundai, un Corsa, un Peugeot, un Chevrolet Agile y un Fiat Palio.
Caos vehicular por el accidente múltiple
Se recomienda tomar desvíos a la altura del Acceso Sur antes de llegar a Rodríguez Peña. El tránsito está interrumpido en la bajada recta hacia Rodríguez Peña.
"La destrucción de los cinco vehículos ha sido tremenda", dijo el cronista que detalló, desde el lugar del accidente, el caso de personas atrapadas que debieron ser rescatadas por personal de Bomberos.
Del Fiat Palio sacaron a una mujer herida entre personal médico del SEC y bomberos. Fue trasladada a un centro médico.
Debido a los impactos múltiples, el Corsa dio un trompo y quedó orientado hacia el sur.
"Yo venía por el carril rápido del Acceso Sur y el Fiat Palio, que venía por el carril del medio, se cambió de carril varias veces: luego, una camioneta que venía detrás mío, me chocó", dijo Natalia, la conductora del Corsa.
En pocas palabras
- Accidente múltiple: cinco vehículos chocaron en el Acceso Sur y Rodríguez Peña, Godoy Cruz.
- Heridos y caos: el siniestro provocó heridos y un corte total del tránsito en la zona.
- Recomendación: se sugieren desvíos para evitar el área del accidente, según el reporte del periodista Matías Pascualetti, de radio Nihuil.