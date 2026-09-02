Trágico choque múltiple: una pareja cruzó en rojo para escapar de motochorros y fueron embestidos

Simultáneamente, el mismo vehículo embistió a una segunda moto —una Honda Tornado sin patente— en la que viajaban dos jóvenes de 22 años. Instantes después, un automóvil Peugeot 207 que transitaba por el lugar no pudo esquivar el choque y colisionó contra la segunda motocicleta, generando una escena de destrucción masiva sobre la calzada.

La hipótesis de la huida y los detalles de la causa judicial

Las imágenes registradas por los domos municipales muestran que ambas motocicletas se desplazaban en paralelo, a altísima velocidad y que cruzaron el semáforo en rojo justo antes de chocar. Aunque el caso fue caratulado de manera preventiva como homicidio culposo bajo la órbita de la UFI N° 25, la declaración de los allegados cambió el foco de la investigación.

Relato de los allegados: La familia del joven fallecido sostiene que los dos ocupantes de la moto Honda Tornado intentaron robarle a la pareja cuadras antes.

La familia del joven fallecido sostiene que los dos ocupantes de la moto Honda Tornado intentaron robarle a la pareja cuadras antes. Maniobra desesperada: Ante la amenaza de los supuestos delincuentes, Axel habría acelerado a fondo para poner a resguardo a su novia, lo que derivó en la peligrosa maniobra en la intersección.

Ante la amenaza de los supuestos delincuentes, Axel habría acelerado a fondo para poner a resguardo a su novia, lo que derivó en la peligrosa maniobra en la intersección. Investigación en curso: Los investigadores judiciales analizan minuciosamente si existió un intento de robo previo o si se trató de una maniobra imprudente en la vía pública, ya que la versión del asalto aún no fue ratificada oficialmente en el sumario policial.

Muerte instantánea, estado crítico y dolor en el conurbano

Como consecuencia del brutal impacto, Axel Torres Rodríguez falleció de forma inmediata en el lugar de los hechos. Su pareja fue asistida de urgencia por profesionales del SAME y trasladada al nosocomio más cercano, donde fue operada y permanece internada en estado crítico con pronóstico reservado.

En tanto, los dos jóvenes que ocupaban el segundo ciclomotor y un acompañante del Fiat Cronos recibieron atención médica por politraumatismos. Amigos y compañeros de trabajo de la víctima —quien se desempeñaba en la plantilla de obras públicas municipal— expresaron su dolor en redes sociales y lanzaron una colecta solidaria para poder costear los gastos del velatorio de un padre de familia cuya vida se apagó trágicamente en la noche bonaerense.