Una verdadera pesadilla vial sacudió al partido de Malvinas Argentinas durante la noche del martes. Lo que inicialmente fue registrado como un grave accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 197 y la calle El Callao terminó convirtiéndose en una compleja causa judicial. El siniestro dejó como saldo la muerte instantánea de Axel Torres Rodríguez, de 29 años, y heridas de extrema gravedad para su pareja de 34, quien permanece en terapia intensiva.
Trágico choque múltiple: una pareja cruzó en rojo para escapar de motochorros y fueron embestidos
Un joven de 29 años perdió la vida en el acto y su novia lucha por su vida tras ser embestidos por dos automóviles en el límite entre Grand Bourg y Los Polvorines.
Las circunstancias del hecho abrieron una hipótesis dramática impulsada por el entorno de las víctimas: ambos habrían estado huyendo a máxima velocidad de dos motochorros que intentaban asaltarlos minutos antes de la colisión.
La secuencia del accidente: giros, impacto en cadena y semáforo en rojo
Según las pericias iniciales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipal, el siniestro involucró a dos motocicletas y dos automóviles. La reconstrucción de la secuencia técnica indicó que un coche Fiat Cronos, conducido por un hombre de 70 años, realizó un giro hacia la izquierda. En ese momento impactó de lleno contra una motocicleta Motomel S2 en la que circulaban Torres Rodríguez y su novia.
Simultáneamente, el mismo vehículo embistió a una segunda moto —una Honda Tornado sin patente— en la que viajaban dos jóvenes de 22 años. Instantes después, un automóvil Peugeot 207 que transitaba por el lugar no pudo esquivar el choque y colisionó contra la segunda motocicleta, generando una escena de destrucción masiva sobre la calzada.
La hipótesis de la huida y los detalles de la causa judicial
Las imágenes registradas por los domos municipales muestran que ambas motocicletas se desplazaban en paralelo, a altísima velocidad y que cruzaron el semáforo en rojo justo antes de chocar. Aunque el caso fue caratulado de manera preventiva como homicidio culposo bajo la órbita de la UFI N° 25, la declaración de los allegados cambió el foco de la investigación.
- Relato de los allegados: La familia del joven fallecido sostiene que los dos ocupantes de la moto Honda Tornado intentaron robarle a la pareja cuadras antes.
- Maniobra desesperada: Ante la amenaza de los supuestos delincuentes, Axel habría acelerado a fondo para poner a resguardo a su novia, lo que derivó en la peligrosa maniobra en la intersección.
- Investigación en curso: Los investigadores judiciales analizan minuciosamente si existió un intento de robo previo o si se trató de una maniobra imprudente en la vía pública, ya que la versión del asalto aún no fue ratificada oficialmente en el sumario policial.
Muerte instantánea, estado crítico y dolor en el conurbano
Como consecuencia del brutal impacto, Axel Torres Rodríguez falleció de forma inmediata en el lugar de los hechos. Su pareja fue asistida de urgencia por profesionales del SAME y trasladada al nosocomio más cercano, donde fue operada y permanece internada en estado crítico con pronóstico reservado.
En tanto, los dos jóvenes que ocupaban el segundo ciclomotor y un acompañante del Fiat Cronos recibieron atención médica por politraumatismos. Amigos y compañeros de trabajo de la víctima —quien se desempeñaba en la plantilla de obras públicas municipal— expresaron su dolor en redes sociales y lanzaron una colecta solidaria para poder costear los gastos del velatorio de un padre de familia cuya vida se apagó trágicamente en la noche bonaerense.
En pocas palabras
- Pareja embestida: Un joven murió y su novia lucha por su vida tras ser arrollados por dos autos.
- Hipótesis del asalto: La pareja huía de motochorros antes de cruzar en rojo y ser impactada.
- Investigación: Se analiza si el hecho se debió a un intento de robo o a una maniobra imprudente.