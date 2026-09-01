La tragedia que dejó una pareja muerta ocurrida durante las últimas horas sobre la Ruta Nacional 14 encendió las alarmas y causó una profunda tristeza en la provincia de Misiones. El brutal choque, registrado en la localidad de Fracrán, involucró a un auto que tras el impacto se dio a la fuga.
Quién era la pareja que murió en una tragedia provocada por un auto que había sido robado
La pareja fallecida de la tragedia era muy querida en su entorno. El conductor del auto, prófugo, había robado el auto y adulterado sus patentes
Las circunstancias que rodearon el choque generaron indignación generalizada en la comunidad. La investigación policial constató que el auto involucrado había sido abandonado a un kilómetro del lugar de la tragedia y que poseía pedido de captura por robo, patentes adulteradas e infraestructura acondicionada para el contrabando de mercaderías.
El accidente no solo dejó al descubierto la impunidad de quien conducía el rodado, sino que además destruyó los planes de vida de dos personas muy queridas en su entorno, destruyendo por completo a las dos familias de la pareja que hoy claman por justicia.
Tragedia en Misiones: quiénes eran las víctimas
Las personas fallecidas en el brutal accidente fueron identificadas como José Darío Arévalo, de 28 años, y su novia Micaela Soledad Golhard, de apenas 21 años.
José conducía la mota al momento del choque y falleció prácticamente en el acto debido a las graves lesiones sufridas. Micaela, por su parte, logró ser trasladada con vida hacia un centro asistencial cercano, pero murió minutos más tarde a pesar de los esfuerzos de los médicos por estabilizarla.
Cómo fue la tragedia
El accidente sucedió el sábado por la noche sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1005 en Fracrán, Misiones. La tragedia desencadenó una compleja investigación policial para dar con el paradero de un conductor prófugo.
En el hecho, una moto en la que viajaban una pareja fue embestida por un auto que posteriormente se dio a la fuga.
El impacto fue de extrema violencia. El conductor del rodado menor murió de forma instantánea en la escena, mientras que la joven acompañante fue asistida y derivada de urgencia a un hospital de la zona, donde finalmente se confirmó su deceso producto de los severos traumatismos.
En pocas palabras
- Pareja fallecida: Dos jóvenes, José Darío Arévalo y Micaela Soledad Golhard, murieron tras un choque en Misiones.
- Vehículo implicado: El auto que los atropelló había sido robado, presentaba patentes adulteradas y su conductor está prófugo.
- Investigación en curso: La policía busca al conductor del auto y se investigan las circunstancias del brutal accidente.