Quién era la pareja que murió en una tragedia provocada por un auto que había sido robado

Tragedia en Misiones: quiénes eran las víctimas

Las personas fallecidas en el brutal accidente fueron identificadas como José Darío Arévalo, de 28 años, y su novia Micaela Soledad Golhard, de apenas 21 años.

José conducía la mota al momento del choque y falleció prácticamente en el acto debido a las graves lesiones sufridas. Micaela, por su parte, logró ser trasladada con vida hacia un centro asistencial cercano, pero murió minutos más tarde a pesar de los esfuerzos de los médicos por estabilizarla.

Cómo fue la tragedia

El accidente sucedió el sábado por la noche sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1005 en Fracrán, Misiones. La tragedia desencadenó una compleja investigación policial para dar con el paradero de un conductor prófugo.

En el hecho, una moto en la que viajaban una pareja fue embestida por un auto que posteriormente se dio a la fuga.

El impacto fue de extrema violencia. El conductor del rodado menor murió de forma instantánea en la escena, mientras que la joven acompañante fue asistida y derivada de urgencia a un hospital de la zona, donde finalmente se confirmó su deceso producto de los severos traumatismos.