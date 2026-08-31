Tragedia en el ascensor: el guardia de seguridad de un edificio quedó aprisionado y murió en el acto

Para poder ingresar, los efectivos debieron realizar maniobras de apertura forzada en la puerta del ascensor desde el segundo piso.

Al acceder al hueco, se constató que la víctima se encontraba suspendida y aprisionada por el mecanismo a la altura del primer piso. Seguidamente, profesionales del Servicio de Emergencias 107 corroboraron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Investigación por la tragedia

Efectivos de la Policía Judicial de Córdoba y peritos técnicos trabajaron en la escena de la tragedia para determinar la mecánica del accidente.

Entre las principales incógnitas que busca dilucidar la Justicia, se encuentran las causas por las que el guardia de seguridad quedó aprisionado en el ascensor, si existió un fallo técnico en el sistema de seguridad de la cabina del elevador y el rango horario exacto en el que ocurrió el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido la identidad oficial de la víctima que murió en el hueco del ascensor.