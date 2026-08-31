Una verdadera tragedia sacude por estas horas a la provincia de Córdoba. Es que un guardia de seguridad, de aproximadamente 54 años, perdió la vida tras quedar atrapado por el mecanismo del ascensor del edificio donde cumplía tareas de vigilancia, ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el barrio General Paz.
Tragedia en el ascensor: el guardia de seguridad de un edificio quedó aprisionado y murió en el acto
La tragedia sucedió el sábado, pero bomberos encontraron al guardia de seguridad el domingo, con el cuerpo atrapado en el mecanismo del ascensor
Se especula que la tragedia sucedió durante la noche del sábado, aunque recién se advirtió en las primeras horas del domingo. Cerca de las 7:40, otro guardia de seguridad que tenía que hacerle el relevo, notó la prolongada ausencia del trabajador e inició su búsqueda. Al no dar con él, alertó de inmediato a los servicios de emergencia.
Tragedia en Córdoba: operativo de rescate
Personal de la Subdirección General de Bomberos de Córdoba acudió de inmediato al edificio tras un llamado, que indicaba la presencia de una persona atrapada en la estructura del ascensor.
Para poder ingresar, los efectivos debieron realizar maniobras de apertura forzada en la puerta del ascensor desde el segundo piso.
Al acceder al hueco, se constató que la víctima se encontraba suspendida y aprisionada por el mecanismo a la altura del primer piso. Seguidamente, profesionales del Servicio de Emergencias 107 corroboraron que el hombre ya no presentaba signos vitales.
Investigación por la tragedia
Efectivos de la Policía Judicial de Córdoba y peritos técnicos trabajaron en la escena de la tragedia para determinar la mecánica del accidente.
Entre las principales incógnitas que busca dilucidar la Justicia, se encuentran las causas por las que el guardia de seguridad quedó aprisionado en el ascensor, si existió un fallo técnico en el sistema de seguridad de la cabina del elevador y el rango horario exacto en el que ocurrió el accidente.
Hasta el momento, las autoridades no han difundido la identidad oficial de la víctima que murió en el hueco del ascensor.
En pocas palabras
- Tragedia en Córdoba: Un guardia de seguridad murió tras quedar atrapado en el mecanismo de un ascensor.
- Hallazgo del cuerpo: Bomberos encontraron a la víctima el domingo, tras ser alertados por su relevo.
- Investigación en curso: Se busca determinar las causas del accidente y posibles fallos técnicos.