La localidad de General San Martín, en la provincia de Chaco, se vio conmovida este jueves tras el hallazgo sin vida de un joven ahogado en el interior de una laguna. La tragedia ocurrió cerca de las 18:30 en el espejo de agua situada dentro del predio de la Escuela de Educación Primaria N° 99, en el barrio Zoológico.
Tragedia en una laguna: quién es el joven de 21 años que fue encontrado ahogado
En la tarde del jueves, una tragedia le quitó la vida a un joven, que fue hallado ahogado en una laguna de un predio escolar
Tras un llamado de alerta, efectivos de la División Bomberos acudieron al lugar y desplegaron intensas labores de rastrillaje para extraer el cuerpo del agua del joven ahogado.
Segundos después, personal médico a bordo de una ambulancia confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales.
Tragedia en una laguna de Chaco: quién es el joven ahogado
Posteriormente, las autoridades policiales confirmaron que el joven fallecido se llamaba David Carruego, de 21 años de edad.
En el lugar de la tragedia intervino la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Chaco, bajo la tutela de la fiscal Andrea Yolanda Langellotti, quien ordenó resguardar la escena hasta el arribo del Gabinete Científico y la ayudante fiscal Valeria Verón para llevar a cabo los peritajes de rigor.
Asimismo, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue del hospital local para practicar la correspondiente autopsia.
Los trasladados a la comisaría por la tragedia
En el marco de la investigación iniciada para esclarecer lo sucedido, la Justicia ordenó el traslado a la dependencia policial de dos jóvenes que se encontraban vinculados a las circunstancias de la tragedia.
Se trata de Juan Gabriel Vargas (20) y Joaquín Sosa (18), a quienes se les tomó declaración testimonial con el objetivo de reconstruir los momentos previos a la inmersión del joven en la laguna. La tragedia quedó bajo las directivas del Comisario Inspector Christian Marcelo Ruiz y del Comisario Mario Alexis Flores.
En pocas palabras
- Joven ahogado: Hallaron sin vida a David Carruego (21) en una laguna de una escuela en Chaco.
- Investigación en curso: La fiscalía intervino y ordenó peritajes en la escena del suceso.
- Declaraciones: Dos jóvenes vinculados al hecho fueron trasladados a la comisaría para brindar testimonio.