Tragedia en una laguna: quién es el joven de 21 años que fue encontrado ahogado

Tragedia en una laguna de Chaco: quién es el joven ahogado

Posteriormente, las autoridades policiales confirmaron que el joven fallecido se llamaba David Carruego, de 21 años de edad.

En el lugar de la tragedia intervino la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Chaco, bajo la tutela de la fiscal Andrea Yolanda Langellotti, quien ordenó resguardar la escena hasta el arribo del Gabinete Científico y la ayudante fiscal Valeria Verón para llevar a cabo los peritajes de rigor.

Asimismo, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue del hospital local para practicar la correspondiente autopsia.

Los trasladados a la comisaría por la tragedia

En el marco de la investigación iniciada para esclarecer lo sucedido, la Justicia ordenó el traslado a la dependencia policial de dos jóvenes que se encontraban vinculados a las circunstancias de la tragedia.

Se trata de Juan Gabriel Vargas (20) y Joaquín Sosa (18), a quienes se les tomó declaración testimonial con el objetivo de reconstruir los momentos previos a la inmersión del joven en la laguna. La tragedia quedó bajo las directivas del Comisario Inspector Christian Marcelo Ruiz y del Comisario Mario Alexis Flores.