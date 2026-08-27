Qué se sabe de la salud de los heridos tras el accidente de calles Perú y Colón

Tras el violentísimo choque, la víctima fatal salió despedida del habitáculo y quedó tendida en la vereda sin vida, mientras que las otras cuatro personas involucradas resultaron con heridas de diversa consideración y requirieron atención médica de urgencia.

Accidente en Mendoza: qué se sabe de los heridos

El operativo del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y el cuerpo de Bomberos, quienes debieron intervenir para rescatar a uno de los ocupantes atrapados, derivó el traslado de los cuatro sobrevivientes a los nosocomios de Mendoza: