El terrible choque ocurrido en la noche del miércoles en el cruce de calles Colón y Perú, en pleno centro de Mendoza, dejó como saldo el lamentable fallecimiento de Luciana Celeste Báez, de 22 años. La joven viajaba como pasajera en un Fiat Cronos afectado al servicio de Uber que protagonizó un violento accidente contra un Citroën C4 Cactus.
Qué se sabe de la salud de los heridos tras el accidente de calles Perú y Colón
El accidente del miércoles por la noche donde murió una mujer, dejó a cuatro personas heridas, que fueron trasladadas a distintos hospitales
Tras el violentísimo choque, la víctima fatal salió despedida del habitáculo y quedó tendida en la vereda sin vida, mientras que las otras cuatro personas involucradas resultaron con heridas de diversa consideración y requirieron atención médica de urgencia.
Accidente en Mendoza: qué se sabe de los heridos
El operativo del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y el cuerpo de Bomberos, quienes debieron intervenir para rescatar a uno de los ocupantes atrapados, derivó el traslado de los cuatro sobrevivientes a los nosocomios de Mendoza:
- Hospital Central: hacia este centro de asistencias fueron derivados los dos hombres que circulaban en el Fiat Cronos. Tanto el conductor del vehículo de plataforma, José Agustín Esparza (27), como el segundo pasajero, Gonzalo Parlavecchio (24), ingresaron con diagnóstico de politraumatismos. Ambos permanecen bajo evaluación médica. Se conoció que Gonzalo presenta traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento recuperada, fracturas de pelvis y columna. Se encuentra en sala común sin asistencia ventilatoria.
- Hospital Lagomaggiore: por su parte, los ocupantes del Citroën C4 Cactus, el conductor Héctor Octavio Barroso Gallegos (20) y su acompañante Malena Valentina Morales Forquera (19), fueron trasladados a esta institución. Ambos ingresaron también con politraumatismos varios, producto del choque y quedaron internados bajo observación. Se encuentran compensados hemodinámicamente.
Avanza la investigación judicial tras el accidente
La tragedia fatal con una persona muerta y cuatro heridos, fue calificado inicialmente como homicidio culposo y quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal correspondiente, con intervención de la Comisaría 2.ª de Capital.
Fuentes oficiales confirmaron que los controles de alcoholemia practicados en el lugar a los conductores de ambos vehículos arrojaron resultado negativo (0,0 g/l). En la escena trabajó el personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental (UID) para determinar la mecánica del choque y establecer la responsabilidad de los semáforos o la prioridad de paso en el cruce.
En pocas palabras
- Trágico accidente en Mendoza: murió una joven de 22 años y cuatro personas resultaron heridas.
- Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales: Hospital Central y Hospital Lagomaggiore.
- La investigación judicial avanza; controles de alcoholemia a los conductores dieron negativo.