En medio del produndo dolor tras el trágico accidente ocurrido en Maipú el pasado 16 de agosto, una luz de esperanza comienza a asomar en la Terapia Intensiva del Hospital El Carmen. Florencia Bettalemmi, de 42 años, la única sobreviviente de la tragedia en la que murieron cinco personas, presentó una importante mejora en su cuadro de salud durante las últimas horas, según detalló el último parte médico.
Evoluciona la única sobreviviente de la tragedia de Maipú: el parte médico de Florencia Bettalemmi
Los médicos del Hospital El Carmen remarcaron que el estado general de Florencia continúa siendo crítico y tiene pronóstico reservado
La mujer permanece internada desde el hecho, cuando la camioneta Volkswagen T-Cross en la que viajaba junto a su pareja, Martín Tillar, y la familia de este, colisionó de frente contra un Peugeot 504.
Noticias alentadoras: el último parte médico de Florencia Bettalemmi
De acuerdo con el parte médico emitido el pasado miércoles 26 de agosto, los especialistas destacaron una respuesta muy favorable en la función respiratoria de la paciente.
Ante este cuadro positivo, el equipo médico tomó la decisión de suspender la sedación farmacológica. Posteriormente, se procedió a la extubación de manera exitosa y sin complicaciones inmediatas.
Florencia ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos con un cuadro de extrema gravedad que incluía politraumatismos severos, traumatismo encéfalocraneano (TEC), traumatismo de tórax con múltiples fracturas costales y fractura en la zona lumbar.
Además, al momento de su recepción debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia a raíz de un traumatismo abdominal con perforación en el intestino.
Estado crítico y pronóstico reservado
A pesar del notable avance que representa haber retirado la asistencia respiratoria mecánica, las autoridades del Hospital El Carmen remarcaron que el estado general de Florencia continúa siendo crítico.
Las múltiples lesiones sufridas en el accidente requieren que permanezca bajo estricto control y monitoreo permanente en la Unidad de Terapia Intensiva.
En pocas palabras
- Florencia Bettalemmi: la única sobreviviente del trágico accidente en Maipú, internada en el Hospital El Carmen, presenta una notable mejora.
- Parte médico alentador: la paciente ha mostrado una respuesta favorable en su función respiratoria, permitiendo la suspensión de la sedación y su extubación exitosa.
- Estado crítico: a pesar de la mejoría, su estado general sigue siendo delicado y requiere monitoreo constante en Terapia Intensiva debido a politraumatismos severos.