Evoluciona la única sobreviviente de la tragedia de Maipú: el parte médico de Florencia Bettalemmi

Ante este cuadro positivo, el equipo médico tomó la decisión de suspender la sedación farmacológica. Posteriormente, se procedió a la extubación de manera exitosa y sin complicaciones inmediatas.

Florencia Bettalemmi fue extubada, aunque su pronóstico es reservado.

Florencia ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos con un cuadro de extrema gravedad que incluía politraumatismos severos, traumatismo encéfalocraneano (TEC), traumatismo de tórax con múltiples fracturas costales y fractura en la zona lumbar.

Además, al momento de su recepción debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia a raíz de un traumatismo abdominal con perforación en el intestino.

Estado crítico y pronóstico reservado

A pesar del notable avance que representa haber retirado la asistencia respiratoria mecánica, las autoridades del Hospital El Carmen remarcaron que el estado general de Florencia continúa siendo crítico.

Las múltiples lesiones sufridas en el accidente requieren que permanezca bajo estricto control y monitoreo permanente en la Unidad de Terapia Intensiva.