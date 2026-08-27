Tragedia en pleno centro de Mendoza: de dónde era la mujer fallecida y qué pasó con su pareja

Tragedia en el centro de Mendoza: de dónde era la mujer fallecida

Se conoció que la pareja que se hospedaba en el hotel del centro, ubicado en la calle Amigorena, entre la Avenida San Martín y Primitivo de la Reta, era oriunda de Buenos Aires y hacía tres días que se encontraba en Mendoza.

Qué pasó con pareja de la mujer

Ni bien se conoció la novedad y arribó la Policía al lugar de la tragedia, se procedió a detener a la pareja al activarse el protocolo por femicidio.

El reporte policial sobre el hecho, señala: “El hombre, quien se encontraba en el lugar, manifestó inicialmente encontrarse en estado de crisis y no aportó información sobre lo sucedido. Posteriormente relató que, tras regresar al hotel, ambos se encontraban viendo un partido de fútbol y luego se durmieron. Según su versión, se despertó al escuchar ruidos y observó a la mujer sentada sobre una ventana. Al intentar sujetarla cuando se arrojó hacia el exterior, no logró sostenerla y la mujer cayó”.

Además, por disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción, se ordenó la intervención de Policía Científica y personal de Investigaciones.

El hecho fue caratulado y trabajado preventivamente como femicidio, por protocolo, disponiéndose además que el hombre permanezca aprehendido a disposición de la Justicia.