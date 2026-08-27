La tranquilidad que había esta madrugada en calle Amigorena, en pleno centro de Mendoza, se vio alterada por la muerte de una mujer, identificada como Tamara Daniela Schiffini, de 31 años. La chica cayó desde un quinto piso, desde un conocido hotel de la zona.
Tragedia en pleno centro de Mendoza: de dónde era la mujer fallecida y qué pasó con su pareja
Momentos de mucho dramatismo se vivió en la madrugada de este jueves, con la muerte de una mujer en pleno centro de Mendoza
Llamamos al 911 alertaron a la Policía, sobre la presencia del cuerpo de una mujer sobre la vereda del Hotel Agua del Corral.
Ni bien llegaron al lugar, constataron el fallecimiento de la mujer, quien se encontraba junto a su pareja en el momento de la tragedia.
Tragedia en el centro de Mendoza: de dónde era la mujer fallecida
Se conoció que la pareja que se hospedaba en el hotel del centro, ubicado en la calle Amigorena, entre la Avenida San Martín y Primitivo de la Reta, era oriunda de Buenos Aires y hacía tres días que se encontraba en Mendoza.
Qué pasó con pareja de la mujer
Ni bien se conoció la novedad y arribó la Policía al lugar de la tragedia, se procedió a detener a la pareja al activarse el protocolo por femicidio.
El reporte policial sobre el hecho, señala: “El hombre, quien se encontraba en el lugar, manifestó inicialmente encontrarse en estado de crisis y no aportó información sobre lo sucedido. Posteriormente relató que, tras regresar al hotel, ambos se encontraban viendo un partido de fútbol y luego se durmieron. Según su versión, se despertó al escuchar ruidos y observó a la mujer sentada sobre una ventana. Al intentar sujetarla cuando se arrojó hacia el exterior, no logró sostenerla y la mujer cayó”.
Además, por disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción, se ordenó la intervención de Policía Científica y personal de Investigaciones.
El hecho fue caratulado y trabajado preventivamente como femicidio, por protocolo, disponiéndose además que el hombre permanezca aprehendido a disposición de la Justicia.
En pocas palabras
- Tragedia en Mendoza: Hallan muerta a una mujer en un hotel del centro.
- Investigación: Se activó protocolo por femicidio y la pareja fue detenida.
- Versión del hombre: Afirma que la mujer se arrojó por la ventana del hotel.