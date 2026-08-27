Investigan la muerte de una mujer tras caer desde un quinto piso de un hotel en pleno centro

Según la primera información y policial, la víctima y su pareja son oriundos de Buenos Aires y se encontraban alojados en el hotel Agua del Corral, ubicado en calle Amigorena entre San Martín y Primitivo de la Reta.

Aproximadamente a las 3.30 de este jueves, la mujer cayó por la ventana de la habitación de un quinto piso donde se encontraba alojada junto al hombre. Testigos que presenciaron su muerte llamaron al 911 inmediatamente y se activaron los protocolos de violencia de género de rigor.