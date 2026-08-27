Los protocolos de violencia de género se aplicaron en la madrugada de este jueves tras la muerte de una mujer en pleno centro. La víctima fatal cayó desde un quinto piso de un hotel en Ciudad y su pareja quedó aprehendida tras aplicarse el protocolo de femicidio, aunque todo parece indicar que la chica se quitó la vida.
Investigan la muerte de una mujer tras caer desde un quinto piso de un hotel en pleno centro
La mujer que murió era oriunda de Buenos Aires y se encontraba alojada en un hotel ubicado en calle Amigorena. Se aplicaron los protocolos de femicidio
Según la primera información y policial, la víctima y su pareja son oriundos de Buenos Aires y se encontraban alojados en el hotel Agua del Corral, ubicado en calle Amigorena entre San Martín y Primitivo de la Reta.
Aproximadamente a las 3.30 de este jueves, la mujer cayó por la ventana de la habitación de un quinto piso donde se encontraba alojada junto al hombre. Testigos que presenciaron su muerte llamaron al 911 inmediatamente y se activaron los protocolos de violencia de género de rigor.
La pareja de la víctima fatal fue aprehendido en el mismo hotel donde ocurrió el episodio, al aplicarse el protocolo de femicidio, aunque la primera hipótesis más fuerte apunta a que la chica se arrojó por su propia voluntad. Incluso, los primeros trabajos de los peritos determinaron que la víctima no tenía lesiones defensivas en su cuerpo.
La investigación quedó a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien indaga las circunstancias en que murió la mujer. En tanto que se realizó un corte de tránsito en esa transitada calle del centro para que Policía Científica pueda realizar los trabajos correspondientes.
En pocas palabras
- Investigan presunto femicidio: mujer cayó de un quinto piso en un hotel céntrico.
- Pareja aprehendida: la víctima fatal y su pareja son oriundos de Buenos Aires.
- Protocolos de género: se activaron por sospecha de femicidio o suicidio en Ciudad.