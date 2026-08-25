El video del accidente donde un mujer murió tras incrustar su auto en una ferretería

TRAGEDIA EN QUILMES OESTE



Una mujer murió tras perder el control de su auto y estrellarse contra el frente de un centro odontológico y una ferretería, sobre avenida Smith, casi Miguel Cané.



Un video captó el momento del violento impacto y aporta nuevos elementos para… pic.twitter.com/iYylX4vpwU — INFORBANO (@Inforbanodiario) August 25, 2026

El accidente contra una ferretería en Quilmes

Conforme a lo informado por el medio de Quilmes El Sol Noticias, el rodado iba a gran velocidad cuando subió a la vereda e impactó de lleno contra la fachada de una ferretería ubicada en ese punto. Las cámaras de seguridad de comercios cercanos y del propio establecimiento captaron el momento exacto en que el auto abandona la calzada, invade la acera y colisiona contra la estructura del local comercial.

Inmediatamente después del accidente, se activó el protocolo de emergencias. Personal médico del SAME y efectivos de Bomberos Voluntarios de Quilmes llegaron con rapidez al lugar. Pese al rápido accionar por parte de estos equipos, los profesionales de la salud constaron en el sitio la muerte de la conductora, producto de las graves lesiones ocasionadas por el violento choque.

La Policía de Buenos Aires intervino en el lugar del accidente.

El cuerpo de la mujer quedó atrapado entre los hierros deformados del vehículo, lo que obligó a los rescatistas a emplear herramientas de corte hidráulico para poder sacarla. Una vez liberada, se confirmó la muerte sin posibilidad de reanimación.

Durante varias horas se realizaron los peritajes de rigor en el lugar con el objetivo de determinar con precisión las consecuencias del impacto y las posibles causas que llevaron al accidente. Efectivos de la Policía Científica y de la División Accidentología Vial trabajaron en el lugar.

En tanto que el comercio afectado por el accidente es una ferretería de larga trayectoria en ese barrio de Quilmes, que sufrió daños considerables en su frente. Afortunadamente, no había personas dentro del establecimiento al momento del choque, ya que se encontraba cerrado por el horario nocturno.