Una mujer murió tras despistarse a alta velocidad y chocar contra un comercio en la localidad bonaerense de Quilmes. El accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad y los investigadores intentan establecer qué pasó.
El video del accidente donde un mujer murió tras incrustar su auto en una ferretería
El brutal accidente fue captado por cámaras de seguridad y evidenció la alta velocidad en la que circulaba el vehículo
El hecho ocurrió este lunes por la madrugada en el cruce de las calles Acha y Smith, en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, cuando la mujer perdió el control de su auto por circunstancias que aún se investigan en detalle.
Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba por la zona a una velocidad considerablemente elevada para el tipo de arteria y el horario, lo que habría contribuido de manera decisiva a la pérdida de dominio sobre la dirección y el posterior accidente.
El accidente contra una ferretería en Quilmes
Conforme a lo informado por el medio de Quilmes El Sol Noticias, el rodado iba a gran velocidad cuando subió a la vereda e impactó de lleno contra la fachada de una ferretería ubicada en ese punto. Las cámaras de seguridad de comercios cercanos y del propio establecimiento captaron el momento exacto en que el auto abandona la calzada, invade la acera y colisiona contra la estructura del local comercial.
Inmediatamente después del accidente, se activó el protocolo de emergencias. Personal médico del SAME y efectivos de Bomberos Voluntarios de Quilmes llegaron con rapidez al lugar. Pese al rápido accionar por parte de estos equipos, los profesionales de la salud constaron en el sitio la muerte de la conductora, producto de las graves lesiones ocasionadas por el violento choque.
El cuerpo de la mujer quedó atrapado entre los hierros deformados del vehículo, lo que obligó a los rescatistas a emplear herramientas de corte hidráulico para poder sacarla. Una vez liberada, se confirmó la muerte sin posibilidad de reanimación.
Durante varias horas se realizaron los peritajes de rigor en el lugar con el objetivo de determinar con precisión las consecuencias del impacto y las posibles causas que llevaron al accidente. Efectivos de la Policía Científica y de la División Accidentología Vial trabajaron en el lugar.
En tanto que el comercio afectado por el accidente es una ferretería de larga trayectoria en ese barrio de Quilmes, que sufrió daños considerables en su frente. Afortunadamente, no había personas dentro del establecimiento al momento del choque, ya que se encontraba cerrado por el horario nocturno.