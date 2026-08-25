Horrible tragedia: un recolector de residuos murió aplastado por la compactadora del camión municipal

David Manuel Tejeda, de 32 años, perdió la vida trágicamente mientras trabajaba. Foto: gentileza Nuevo Diario Web

Según los primeros reportes policiales y judiciales, Cordero era quien accionaba las palancas ubicadas detrás de la cabina para levantar y posteriormente bajar la tolva compactadora.

Qué investigan sobre el accidente y tragedia del recolector de residuos

Después de descargar los residuos, Cordero accionó nuevamente el mecanismo para bajar la tolva. Fue entonces cuando, por circunstancias que todavía se intentan determinar, Tejeda quedó atrapado entre la estructura y el camión, sufriendo un golpe fatal en la cabeza.

Ahora la Justicia busca establecer qué hacía el trabajador detrás del camión en ese momento. Una de las hipótesis apunta a que pudo haber intentado revisar el interior del camión o retirar alguna bolsa, aunque por ahora no existe una conclusión sobre lo que ocurrió.

Al advertir el accidente, sus compañeros volvieron a levantar la tolva y el cuerpo cayó detrás del camión. Inmediatamente pidieron asistencia.

Minutos más tarde, personal médico del hospital zonal confirmó la muerte de Tejeda. El funcionario judicial dispuso además que Juan Miguel Cordero quedara aprehendido e imputado por homicidio culposo.

Según trascendió, Cáceres y Cordero habrían manifestado ante los policías que le gritaron a Tejeda para que saliera de la parte trasera del camión antes de que la tolva descendiera. Ese punto, al igual que el resto de las circunstancias del accidente, permanece bajo investigación.

Tras la tragedia intervinieron efectivos de la Comisaría Nº 35 y peritos de la Departamental 8.