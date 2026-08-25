Una tragedia tan inesperada como espantosa enlutó a todo un municipio. Es que el último lunes, en un basural, un trabajador de la recolección de residuos murió al ser aplastado por la tolva del camión compactador.
Horrible tragedia: un recolector de residuos murió aplastado por la compactadora del camión municipal
El hombre de 32 años realizaba tareas de recolección cuando quedó atrapado detrás del vehículo. Un compañero fue detenido e imputado tras la tragedia
Todo ocurrió en el paraje Mistol, ubicado a unos 10 kilómetros de Fernández, en el departamento Robles, en Santiago del Estero alrededor de las 9.30, cuando empleados de la Municipalidad de Fernández llegaron al predio para descargar los residuos domiciliarios que habían recogido durante la mañana.
El camión era conducido por Gonzalo Madrid, de 29 años, quien estaba acompañado por Mariano Cáceres, de 27, Juan Miguel Cordero y David Manuel Tejeda, de 32.
Según los primeros reportes policiales y judiciales, Cordero era quien accionaba las palancas ubicadas detrás de la cabina para levantar y posteriormente bajar la tolva compactadora.
Qué investigan sobre el accidente y tragedia del recolector de residuos
Después de descargar los residuos, Cordero accionó nuevamente el mecanismo para bajar la tolva. Fue entonces cuando, por circunstancias que todavía se intentan determinar, Tejeda quedó atrapado entre la estructura y el camión, sufriendo un golpe fatal en la cabeza.
Ahora la Justicia busca establecer qué hacía el trabajador detrás del camión en ese momento. Una de las hipótesis apunta a que pudo haber intentado revisar el interior del camión o retirar alguna bolsa, aunque por ahora no existe una conclusión sobre lo que ocurrió.
Al advertir el accidente, sus compañeros volvieron a levantar la tolva y el cuerpo cayó detrás del camión. Inmediatamente pidieron asistencia.
Minutos más tarde, personal médico del hospital zonal confirmó la muerte de Tejeda. El funcionario judicial dispuso además que Juan Miguel Cordero quedara aprehendido e imputado por homicidio culposo.
Según trascendió, Cáceres y Cordero habrían manifestado ante los policías que le gritaron a Tejeda para que saliera de la parte trasera del camión antes de que la tolva descendiera. Ese punto, al igual que el resto de las circunstancias del accidente, permanece bajo investigación.
Tras la tragedia intervinieron efectivos de la Comisaría Nº 35 y peritos de la Departamental 8.
En pocas palabras
- Tragedia en Santiago del Estero: un recolector de residuos murió aplastado por la tolva de un camión municipal.
- Circunstancias a determinar: la Justicia investiga cómo el trabajador de 32 años quedó atrapado en la parte trasera del vehículo.
- Imputación: uno de los compañeros que operaba el camión fue detenido e imputado por homicidio culposo.