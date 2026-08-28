Un caso de extrema gravedad conmociona a la provincia de Misiones tras la detención de un hombre de 38 años en la localidad de Aristóbulo del Valle. El sujeto fue denunciado por su expareja luego de que la mujer descubriera que el acusado pretendía concretar la entrega ilegal de menores al ofrecer a dos de sus hijos pequeños como medio de pago para adquirir un automóvil.
Detuvieron a un hombre que intentó entregar a dos de sus hijos a cambio de un auto
La expareja del acusado lo denunció en la Comisaría tras recibir un audio de WhatsApp. Cuatro hermanos fueron puestos a resguardo bajo asistencia psicológica.
El audio clave que permitió salvar a los niños
La investigación se puso en marcha cuando una joven de 27 años se presentó ante la Comisaría de la Mujer local para aportar una prueba contundente: una grabación de voz enviada por mensajería instantánea en la que identificó al padre de los chicos negociando el traspaso de los menores. Ante la gravedad del hecho, el Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá dispuso un operativo de urgencia.
Efectivos de la Policía de Misiones irrumpieron en una vivienda del barrio Municipal cerca de las 23 horas y concretaron la detención del sospechoso, identificado como Ramón V. Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el imputado posee antecedentes penales por delitos contra la propiedad y causas relacionadas con la comercialización de estupefacientes.
Protección para los hermanos y avance de la causa judicial
Durante el procedimiento, la Justicia dispuso la protección inmediata de los cuatro hermanos —de 11, 9, 5 años y un bebé de 1 año y 8 meses—, quienes quedaron bajo la tutela provisoria de una tía paterna con el acompañamiento de asistentes sociales y psicopedagogas. Los niños permanecían al cuidado del hombre tras una crisis de salud previa de la madre, situación que el acusado habría aprovechado para retenerlos sin respaldo judicial.
Paralelamente, peritos de la división de Cibercrimen incautaron tres teléfonos celulares pertenecientes al detenido, a la denunciante y a un tercero para someterlos a peritajes informáticos. El expediente fue caratulado bajo la figura penal de supresión de estado civil y entrega ilegal de menores mediante retribución, mientras se busca esclarecer si existían más personas involucradas en la transacción.
En pocas palabras
- Detención por intento de entrega: Un hombre fue detenido en Misiones por ofrecer a sus hijos a cambio de un automóvil.
- Denuncia clave: La expareja del acusado lo denunció tras recibir un audio de WhatsApp con la oferta.
- Resguardo infantil: Cuatro hermanos fueron puestos a disposición de la Justicia y reciben asistencia psicológica.