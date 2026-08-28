Detuvieron a un hombre que intentó entregar a dos de sus hijos a cambio de un auto

El audio clave que permitió salvar a los niños

La investigación se puso en marcha cuando una joven de 27 años se presentó ante la Comisaría de la Mujer local para aportar una prueba contundente: una grabación de voz enviada por mensajería instantánea en la que identificó al padre de los chicos negociando el traspaso de los menores. Ante la gravedad del hecho, el Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá dispuso un operativo de urgencia.

Efectivos de la Policía de Misiones irrumpieron en una vivienda del barrio Municipal cerca de las 23 horas y concretaron la detención del sospechoso, identificado como Ramón V. Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el imputado posee antecedentes penales por delitos contra la propiedad y causas relacionadas con la comercialización de estupefacientes.