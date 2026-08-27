Buscan identificar al conductor de una moto que se filmó haciendo acrobacias con su bebé

#Catamarca Tiró wheelies con una criatura en el medio de la moto. La Agencia de Seguridad Vial trabaja para identificar al conductor y poder actuar de oficio para suspenderle la licencia de conducir. La mujer también merece la misma crítica. pic.twitter.com/aKyF88Q3hv — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 25, 2026

La investigación tras el video que evidenció al conductor temerario

El caso se conoció cuando vecinos de la zona norte de la capital de Catamarca denunciaron que un hombre circuló sobre la rueda trasera de la moto, haciendo la conocida maniobra “willy”, mientras que su acompañante llevaba a un bebé en brazos.

En el archivo difundido se lee la descripción “un Willy con el gordito JAJAJA”, lo que generó mayor indignación, debido a que la imprudente maniobra puso en riesgo la vida del bebé, así como también de terceros.

Un jubilado de 70 años les pidió a sus inquilinas que le paguen el alquiler con sexo Foto Policía de Catamarca

Frente al video dado a conocer, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron de manera oficial que ya hay una investigación en curso para identificar a los participantes de la peligrosa maniobra en la moto.

“Estamos detrás de la pareja y por ahora logramos identificar a la mujer”, comentaron a este medio. Restará determinar quién es el conductor para luego poder sancionarlo de la manera que corresponde.