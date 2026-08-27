Desde hace un tiempo a esta parte que las autoridades han implementado un nuevo sistema para detectar infractores de tránsito. No sólo los atrapan en controles, sino también cuando se topan con contenidos en redes sociales. Esto le sucedió a un peligroso conductor de una moto en Catamarca, que ahora están intentando identificar para poder sancionarlo, al igual que su acompañante.
Buscan identificar al conductor de una moto que se filmó haciendo acrobacias con su bebé
En las imágenes se puede ver al conductor realizando una acrobacia, más concretamente un “willy”, en la moto mientras la mujer que estaba sentada atrás tenía en brazos a un bebé
Los protagonistas del episodio son una pareja oriunda de la provincia de Catamarca que se hizo viral tras un video que se publicó en las redes sociales.
En las imágenes se puede ver al conductor realizando una acrobacia, más concretamente un “willy”, en la moto mientras la mujer que estaba sentada atrás tenía en brazos a un bebé. Claro que el video generó repudio en las redes sociales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ya está detrás de los participantes.
La investigación tras el video que evidenció al conductor temerario
El caso se conoció cuando vecinos de la zona norte de la capital de Catamarca denunciaron que un hombre circuló sobre la rueda trasera de la moto, haciendo la conocida maniobra “willy”, mientras que su acompañante llevaba a un bebé en brazos.
En el archivo difundido se lee la descripción “un Willy con el gordito JAJAJA”, lo que generó mayor indignación, debido a que la imprudente maniobra puso en riesgo la vida del bebé, así como también de terceros.
Frente al video dado a conocer, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron de manera oficial que ya hay una investigación en curso para identificar a los participantes de la peligrosa maniobra en la moto.
“Estamos detrás de la pareja y por ahora logramos identificar a la mujer”, comentaron a este medio. Restará determinar quién es el conductor para luego poder sancionarlo de la manera que corresponde.
En pocas palabras
- Búsqueda de conductor: autoridades buscan identificar a un motociclista que realizó acrobacias con un bebé en Catamarca.
- Viralización del video: el hecho se conoció tras la difusión en redes sociales de una maniobra peligrosa en moto con un bebé a bordo.
- Investigación en curso: la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya está investigando el caso y logró identificar a la mujer acompañante.