Cinco hermanos fueron rescatados de una casa en la ciudad de Posadas, en Misiones, después de estar solos durante al menos 3 semanas, cuando su madre se fue y los dejó. Luego del operativo, los menores fueron puestos al cuidado de dos vecinas, mientras permanece activo el dispositivo policial para localizar a la mujer.
Qué se sabe de la madre que desapareció hace 3 semanas y dejó a sus 5 hijos solos
Según manifestó el mayor de niños, su madre se había ausentado hacía aproximadamente 3 semanas y desde entonces no habría regresado
Los hermanos, de entre 5 y 14 años, fueron asistidos por la Policía de Misiones luego de ser encontrados solos en una vivienda del barrio Lapachitos de Posadas.
Según manifestó el mayor de niños, su madre se había ausentado hacía aproximadamente 3 semanas y desde entonces no habría regresado.
El operativo tras la ausencia de la madre
El procedimiento se inició cuando efectivos de la Comisaría 18 acudieron a una vivienda donde encontraron a los 5hermanos, 3varones de 14, 12 y 5 años y 2 niñas de 9 y 7. El adolescente mayor relató a los policías que su madre se había ausentado del domicilio hacía varias semanas.
Ante la situación, los efectivos dieron inmediata intervención a la Defensoría Oficial Civil y Comercial en turno, desde donde se dispuso la participación de la Municipalidad y de la Subsecretaría de la Infancia del Ministerio de Desarrollo Social. Paralelamente, la Policía de Misiones activó el protocolo de búsqueda para establecer el paradero de la madre y avanzar con su localización.
Se adoptaron las medidas de protección correspondientes para resguardar a los 5 niños y garantizar que permanecieran bajo el cuidado de adultos responsables mientras continúan las actuaciones de los organismos intervinientes.
Después de los controles médicos, los menores fueron puestos al cuidado de dos vecinas, conforme a las disposiciones adoptadas durante la intervención. Las niñas quedaron a cargo de una mujer, de 35 años, mientras que los niños fueron confiados al cuidado de otra vecina, de 25.
“La situación continuará bajo seguimiento de los organismos competentes, mientras permanece activo el dispositivo policial para localizar a la madre de los 5 hermanos”, destaca el parte policial que se difundió de manera oficial.
En pocas palabras
- Madre desaparecida: 5 hermanos fueron rescatados tras ser dejados solos en Misiones por su madre, ausente hace 3 semanas.
- Asistencia a menores: los niños, de entre 5 y 14 años, quedaron al cuidado de vecinas mientras la policía busca a la progenitora.
- Protocolo de búsqueda: se activó un dispositivo policial para localizar a la madre y se dio intervención a organismos de protección infantil.