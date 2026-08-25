Qué se sabe de la madre que desapareció hace 3 semanas y dejó a sus 5 hijos solos

El operativo tras la ausencia de la madre

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Comisaría 18 acudieron a una vivienda donde encontraron a los 5hermanos, 3varones de 14, 12 y 5 años y 2 niñas de 9 y 7. El adolescente mayor relató a los policías que su madre se había ausentado del domicilio hacía varias semanas.

Ante la situación, los efectivos dieron inmediata intervención a la Defensoría Oficial Civil y Comercial en turno, desde donde se dispuso la participación de la Municipalidad y de la Subsecretaría de la Infancia del Ministerio de Desarrollo Social. Paralelamente, la Policía de Misiones activó el protocolo de búsqueda para establecer el paradero de la madre y avanzar con su localización.

Se adoptaron las medidas de protección correspondientes para resguardar a los 5 niños y garantizar que permanecieran bajo el cuidado de adultos responsables mientras continúan las actuaciones de los organismos intervinientes.

Hace 3 semanas que los niños estaban solos en su casa.

Después de los controles médicos, los menores fueron puestos al cuidado de dos vecinas, conforme a las disposiciones adoptadas durante la intervención. Las niñas quedaron a cargo de una mujer, de 35 años, mientras que los niños fueron confiados al cuidado de otra vecina, de 25.

“La situación continuará bajo seguimiento de los organismos competentes, mientras permanece activo el dispositivo policial para localizar a la madre de los 5 hermanos”, destaca el parte policial que se difundió de manera oficial.