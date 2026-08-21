Los detalles perturbadores de la autopsia del niño de 6 años asesinado y por el que su madre está detenida

“La investigación nos va a permitir dilucidar, en los próximos días, si existe alguna otra responsabilidad que pueda ser atribuida a otra persona”, agregó.

Autopsia de Izán Aguirre: qué arrojaron los resultados preliminares

La necropsia, llevada a cabo en la morgue judicial de la capital de Santa Fe, determinó que el menor falleció a causa de un estrangulamiento.

Como se trata de los resultados preliminares de la autopsia, todavía no se pudo establecer la mecánica de la asfixia. Se aguardan una serie de estudios complementarios, entre ellos bioquímicos y anatomopatológicos.

En diálogo con el medio local La Radio de Molinas, el abuelo paterno de Izán reconstruyó el momento en el que llegó a la casa. Según contó, su nuera y su nieto iban a ir a almorzar a su casa. Como nunca llegaron, intentó comunicarse con ellos y, ante la falta de respuesta, decidió acercarse hasta el domicilio. Cuando abrió la puerta, encontró a la mujer con el niño en brazos.

Cómo fue el asesinato del pequeño Izán Aguirre

El miércoles 19 de agosto, en una casa del barrio Reyes de San Justo, Santa Fe, el niño de 6 años falleció a causa de una asfixia mecánica provocada mediante sofocación.

Las primeras pericias determinaron que fue atacado dentro del domicilio mientras se encontraba a cargo de su madre de 28 años.

Al ser descubierto el hecho cerca de las 14 horas, las autoridades intervinieron de inmediato y la fiscalía ordenó la detención cautelar de la progenitora como principal sospechosa del homicidio calificado por el vínculo.