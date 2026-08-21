Mucha bronca e impotencia hay en el círculo familiar y más cercano de Izán Aguirre, el niño de 6 años que fue hallado muerto el miércoles en su domicilio del barrio Reyes, en la localidad de San Justo Santa Fe, tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia.
Los detalles perturbadores de la autopsia del niño de 6 años asesinado y por el que su madre está detenida
Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia del niño que fue asesinado en Santa Fe. La madre de la víctima está en la mira
Por el asesinato del niño, su madre está detenida y es la principal apuntada por el crimen que estremeció a toda Santa Fe.
“Este tipo de hechos requiere una mirada inicial que es la que nos permite sostener, en estos momentos, que la responsabilidad del hecho parecería recaer en la madre del niño. Por esa razón es que la fiscal ha dispuesto su detención”, sostuvo el fiscal Jorge Nessier, quién confirmó que la mujer, de 28 años de edad, no tiene antecedentes, pero recibe asistencia psicológica y psiquiátrica.
“La investigación nos va a permitir dilucidar, en los próximos días, si existe alguna otra responsabilidad que pueda ser atribuida a otra persona”, agregó.
Autopsia de Izán Aguirre: qué arrojaron los resultados preliminares
La necropsia, llevada a cabo en la morgue judicial de la capital de Santa Fe, determinó que el menor falleció a causa de un estrangulamiento.
Como se trata de los resultados preliminares de la autopsia, todavía no se pudo establecer la mecánica de la asfixia. Se aguardan una serie de estudios complementarios, entre ellos bioquímicos y anatomopatológicos.
En diálogo con el medio local La Radio de Molinas, el abuelo paterno de Izán reconstruyó el momento en el que llegó a la casa. Según contó, su nuera y su nieto iban a ir a almorzar a su casa. Como nunca llegaron, intentó comunicarse con ellos y, ante la falta de respuesta, decidió acercarse hasta el domicilio. Cuando abrió la puerta, encontró a la mujer con el niño en brazos.
Cómo fue el asesinato del pequeño Izán Aguirre
El miércoles 19 de agosto, en una casa del barrio Reyes de San Justo, Santa Fe, el niño de 6 años falleció a causa de una asfixia mecánica provocada mediante sofocación.
Las primeras pericias determinaron que fue atacado dentro del domicilio mientras se encontraba a cargo de su madre de 28 años.
Al ser descubierto el hecho cerca de las 14 horas, las autoridades intervinieron de inmediato y la fiscalía ordenó la detención cautelar de la progenitora como principal sospechosa del homicidio calificado por el vínculo.
En pocas palabras
- Autopsia: Revela que el niño de 6 años en San Santa Fe falleció por estrangulamiento.
- Sospechosa: La madre del menor se encuentra detenida y es la principal apuntada por el crimen.
- Investigación: Se esperan estudios complementarios para determinar la mecánica exacta de la asfixia y posibles responsabilidades adicionales.