El colegio Murialdo tuvo la primera competencia de "farmear aura" de Mendoza

Chicos de la colegio Murialdo organizaron el primer campeonato de farmear aura de Mendoza. Captura de video

La combinación de ambos conceptos dio lugar a una especie de sistema imaginario de puntos: una persona puede sumar aura cuando hace algo considerado llamativo, seguro, ingenioso o admirable y perderla cuando protagoniza una situación incómoda, demuestra nervios o queda en evidencia.

Las llamadas “batallas de aura” llevaron ese código de las redes sociales al mundo real. Los participantes deben realizar poses, gestos, movimientos o simplemente mostrar actitud frente a los demás. El objetivo es provocar una reacción y demostrar quién consigue proyectar mayor presencia.

El Murialdo se adelantó a la plaza

El colegio Murialdo, de Guaymallén, decidió llevar el fenómeno a sus propias aulas y este jueves organizó un campeonato entre sus estudiantes. La competencia tuvo una particularidad: no se trató de un encuentro entre distintos colegios, sino de un desafío protagonizado por los propios alumnos de la institución.

Así, antes de que la tendencia desembarque en una plaza mendocina, los estudiantes del Murialdo ya tuvieron su propia batalla para definir quién podía acumular más “aura”. Una competencia en la que, al menos simbólicamente, mantener la seriedad y la seguridad es tan importante como hacer una buena jugada.

Maipú lleva el “aura” a la plaza

Este viernes 21 de agosto, desde las 17.30, el fenómeno tendrá una versión mucho más abierta en la plaza de Maipú. La actividad es organizada por la agrupación "Estudiantes por Maipú" y será de entrada libre y gratuita, aunque quienes quieran competir deberán inscribirse previamente.

La propuesta invita a jóvenes a demostrar su presencia, estilo, carisma e improvisación frente al público. Habrá premios para quienes consigan acumular más “aura” durante la competencia.

La llegada de estas competencias a Mendoza muestra cómo una expresión nacida en el lenguaje de los videojuegos y popularizada en TikTok, Instagram y otras redes puede terminar convertida en una actividad presencial. Lo que comenzó como una forma humorística de decir que alguien hizo algo particularmente llamativo ahora tiene reglas, participantes, público y hasta campeonatos.