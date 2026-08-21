La investigación judicial por la muerte de Izán Aguirre, el niño de seis años hallado sin vida en su casa de la localidad santafesina de San Justo, sumó un avance determinante. Los resultados preliminares de la autopsia practicada sobre el cuerpo del menor confirmaron que la causa del deceso fue una asfixia.
La autopsia al nene de 6 años hallado muerto confirmó el horror: la madre está detenida y será evaluada psiquiátricamente
Izan Aguirre de 6 años fue encontrado muerto por su abuelo. Lo tenía la madre en brazos y quedó detenida. Los detalles de la autopsia
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Sylvestre Begnis. Tras un llamado de alerta al 911, efectivos de la Comisaría Segunda y personal médico del servicio de emergencias ingresaron a la propiedad y hallaron a la madre, de 28 años, sosteniendo al niño en brazos. En ese instante se constató que la víctima no presentaba signos vitales.
Estudios complementarios y equipo fiscal ampliado
Aunque el informe forense inicial certificó la asfixia, las autoridades precisaron que aún resta definir la mecánica exacta mediante la cual se produjo. Para ello, los investigadores aguardan una serie de análisis científicos adicionales:
- Peritajes de laboratorio: Se esperan los resultados de estudios bioquímicos y anatomopatológicos para precisar los detalles del deceso.
- Secuestro de elementos: Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Justo y Criminalística incautaron dispositivos tecnológicos dentro de la escena para su análisis.
- Refuerzo judicial: El fiscal regional Jorge Nessier designó a la fiscal María Laura Urquiza, de la Unidad Especial de Homicidios de Santa Fe, para colaborar en las tareas investigativas junto a la fiscal de la causa, Daniela Montegrosso.
Asistencia psiquiátrica para la acusada y situación procesal
La madre del menor permanece en condición de detenida y fue trasladada a la ciudad de Santa Fe para recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica. La realización de la audiencia imputativa dependerá de que los profesionales certifiquen que la joven se encuentra en condiciones de afrontar el trámite legal.
Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la imputada no registraba denuncias previas ni antecedentes por violencia familiar.
El testimonio del abuelo paterno
El expediente, que comenzó bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, pasó a ser abordado como un presunto caso de violencia infantil a raíz del testimonio de Juan Aguirre, abuelo paterno de la víctima. El hombre acudió a la vivienda al notar que su nuera y su nieto no llegaban a almorzar como tenían previsto:
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El hallazgo: Al abrir la puerta del domicilio, encontró a la mujer con el nene en brazos.
Comportamiento alterado: Manifestó que la joven parecía "poseída" y relató que, al preguntarle qué había ocurrido, ella afirmó que su hijo le hablaba con "voz de dominio".
Sin indicios de maltrato: El abuelo descartó versiones de consumo de sustancias y remarcó que dentro de la familia jamás se advirtió un indicio o señal de maltrato hacia el niño.
En pocas palabras
- Autopsia confirmó: La autopsia al niño de 6 años hallado muerto en San Justo confirmó que la causa de muerte fue asfixia.
- Detención y evaluación: La madre del menor fue detenida y trasladada a Santa Fe para recibir atención psiquiátrica.
- Investigación en curso: Se esperan análisis complementarios para determinar la mecánica exacta de la asfixia y la situación procesal de la acusada.