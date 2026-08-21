La autopsia al nene de 6 años hallado muerto confirmó el horror: la madre está detenida y será evaluada psiquiátricamente

Peritajes de laboratorio: Se esperan los resultados de estudios bioquímicos y anatomopatológicos para precisar los detalles del deceso.

Se esperan los resultados de estudios bioquímicos y anatomopatológicos para precisar los detalles del deceso. Secuestro de elementos: Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Justo y Criminalística incautaron dispositivos tecnológicos dentro de la escena para su análisis.

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Justo y Criminalística incautaron dispositivos tecnológicos dentro de la escena para su análisis. Refuerzo judicial: El fiscal regional Jorge Nessier designó a la fiscal María Laura Urquiza, de la Unidad Especial de Homicidios de Santa Fe, para colaborar en las tareas investigativas junto a la fiscal de la causa, Daniela Montegrosso.

Asistencia psiquiátrica para la acusada y situación procesal

La madre del menor permanece en condición de detenida y fue trasladada a la ciudad de Santa Fe para recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica. La realización de la audiencia imputativa dependerá de que los profesionales certifiquen que la joven se encuentra en condiciones de afrontar el trámite legal.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la imputada no registraba denuncias previas ni antecedentes por violencia familiar.

El testimonio del abuelo paterno

El expediente, que comenzó bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, pasó a ser abordado como un presunto caso de violencia infantil a raíz del testimonio de Juan Aguirre, abuelo paterno de la víctima. El hombre acudió a la vivienda al notar que su nuera y su nieto no llegaban a almorzar como tenían previsto: