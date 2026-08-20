Recuperó la libertad tras matar a un amigo y ahora está preso por un femicidio transversal

El presunto femicida tiene un antecedente por otro crimen.

El femicidio transversal en Maipú

El 10 de julio pasado, cerca de las 20, una mujer junto a una amiga y una sobrina estaban regresando a su casa ubicada en el asentamiento Parque Norte, en la localidad maipucina de Gutiérrez. Venían de carretelear la calle. Al verlas llegar, Hugo Domínguez salió a recibir a su pareja y las acompañantes para ayudarlas a descargar los elementos.

En ese momento apareció Cape Zalazar. El hombre había sido pareja de la mujer pero hacía 8 meses que estaban separados, tras una "relación tóxica", según declaró la víctima. De hecho, días atrás le había intentado prender fuego su precaria casa y esa misma mañana lo habían visto rondando por la zona.

Sin mucho preludio, Cape Zalazar dijo "si no estás conmigo, no estás con nadie". Sacó un cuchillo de 30 centímetros y le propinó una certera puñalada a Hugo Domínguez que le produjo una herida letal en el corazón. Murió en cuestión de segundos.

Carlos Zalazar escapó del lugar pero terminó detenido casi 10 días después en el barrio Cinco Mil Lotes, en el norte de Las Heras. Fue imputado por femicidio trasnversal, una calificación que implica un hecho de violencia de género ya que mató al hombre para causarle sufrimiento a su expareja.