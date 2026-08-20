"Si no estás conmigo, no estás con nadie". Una frase cargada de violencia de género y que escucharon todos los testigos presenciales de un crimen en Maipú. La Justicia avaló la detención de un hombre acusado de femicidio transversal: creen que mató al novio de su expareja.
Recuperó la libertad tras matar a un amigo y ahora está preso por un femicidio transversal
Carlos Alberto Zalazar (45) seguirá alojado en la cárcel acusado de matar el novio de su expareja, un femicidio vinculado
Este jueves se realizó una audiencia donde la fiscal Andrea Lazo logró el dictado de la prisión preventiva de Carlos Alberto Zalazar (45). No hubo muchas oposiciones para que analice la jueza Dolores Ramón: todos los testigos del crimen señalaron al hombre como el asesino de Hugo Alberto Domínguez (53) -ver más abajo-.
De esta forma, el hombre continuará alojado en la cárcel mientras avanza la investigación por la que podría ser condenado a prisión perpetua. No es algo nuevo para Cape Zalazar: en 2019 había recuperado la libertad tras cumplir una pena de 9 años por matar a un amigo con una botella de vidrio mientras bebían cervezas.
El femicidio transversal en Maipú
El 10 de julio pasado, cerca de las 20, una mujer junto a una amiga y una sobrina estaban regresando a su casa ubicada en el asentamiento Parque Norte, en la localidad maipucina de Gutiérrez. Venían de carretelear la calle. Al verlas llegar, Hugo Domínguez salió a recibir a su pareja y las acompañantes para ayudarlas a descargar los elementos.
En ese momento apareció Cape Zalazar. El hombre había sido pareja de la mujer pero hacía 8 meses que estaban separados, tras una "relación tóxica", según declaró la víctima. De hecho, días atrás le había intentado prender fuego su precaria casa y esa misma mañana lo habían visto rondando por la zona.
Sin mucho preludio, Cape Zalazar dijo "si no estás conmigo, no estás con nadie". Sacó un cuchillo de 30 centímetros y le propinó una certera puñalada a Hugo Domínguez que le produjo una herida letal en el corazón. Murió en cuestión de segundos.
Carlos Zalazar escapó del lugar pero terminó detenido casi 10 días después en el barrio Cinco Mil Lotes, en el norte de Las Heras. Fue imputado por femicidio trasnversal, una calificación que implica un hecho de violencia de género ya que mató al hombre para causarle sufrimiento a su expareja.
En pocas palabras
- Femicidio transversal: Carlos Alberto Zalazar fue procesado por matar al novio de su expareja en Maipú.
- Antecedentes violentos: Zalazar ya había estado preso por matar a un amigo en 2019.
- Prisión preventiva: El acusado continuará detenido mientras avanza la investigación judicial.