Horripilante crimen a la luz del día en una farmacia: la víctima tenía 56 años

Encierro y ataque: El agresor abordó a la víctima, Carina Andrea Candelas (56) , y la obligó por la fuerza a ingresar a un pequeño cuarto de depósito contiguo.

Ataque letal: Una vez dentro del recinto, le infligió siete heridas de arma blanca en la región toracoabdominal.

Alarma y escape: Los gritos de auxilio de Candelas alertaron a sus compañeras de trabajo, quienes huyeron despavoridas hacia la calle para pedir ayuda al 911. En medio del caos, el homicida abandonó la cuchilla en la escena, abordó su vehículo y escapó a alta velocidad.

La detención del femicida

El testimonio de una automovilista que se encontraba estacionada al lado del vehículo del atacante resultó determinante para reconstruir la mecánica de la huida. La mujer relató cómo las empleadas del comercio identificaron de inmediato al agresor, señalando que el sujeto "la estaba volviendo loca" desde que se habían separado.

A partir del alerta radial y la descripción del rodado, efectivos de la Policía Motorizada desplegaron un operativo cerrojo que dio frutos en la calle Colón al 2000. Los uniformados interceptaron al imputado en la puerta de su edificio residencial, donde el hombre intentó quitarse la vida al verse acorralado antes de ser reducido por el personal policial.

Las medidas judiciales a cargo de la fiscalía de femicidios

La investigación quedó radicada en la unidad especializada a cargo de la fiscal Laura Riccardo, quien dispuso una serie de peritajes urgentes a la PDI:

Peritaje del arma: Relevamiento de huellas dactilares y rastros hemáticos sobre el cuchillo secuestrado en el piso de la farmacia.

Relevamiento de huellas dactilares y rastros hemáticos sobre el cuchillo secuestrado en el piso de la farmacia. Análisis de cámaras: Levantamiento de registros de videovigilancia públicos y privados sobre la traza de las calles Dorrego, Zeballos y Colón para documentar el trayecto de fuga.

Levantamiento de registros de videovigilancia públicos y privados sobre la traza de las calles Dorrego, Zeballos y Colón para documentar el trayecto de fuga. Secuestro del rodado: Inspección técnica y levantamiento de evidencias en el interior del Citroën C-Elysee.

El detenido quedó bajo custodia en una dependencia policial y deberá responder ante la Justicia por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), figura penal que prevé la pena de prisión perpetua.