Un brutal femicidio perpetrado a plena luz del día conmociona al centro de la ciudad de Rosario. Durante la mañana de este miércoles, un hombre de 55 años ingresó al local comercial donde se desempeñaba su exesposa, la encerró en un depósito posterior y le asestó siete puñaladas mortales en la zona toracoabdominal antes de darse a la fuga. El agresor fue cercado horas más tarde por las fuerzas de seguridad frente a su domicilio en el barrio República de la Sexta.
Horripilante crimen a la luz del día en una farmacia: la víctima tenía 56 años
Carina Andrea Candelas (56) fue atacada por su exmarido en su lugar de trabajo en pleno centro rosarino. El agresor escapó en auto pero fue detenido frente a su departamento tras intentar quitarse la vida
La reconstrucción del crimen en la farmacia de Dorrego y Zeballos
El crimen ocurrió dentro de una farmacia ubicado en la intersección de las calles Dorrego y Zeballos. De acuerdo con las primeras actuaciones de la Policía de Investigaciones (PDI) y los testimonios incorporados al expediente, el sospechoso, identificado como Martín B. (55), arribó a la zona a bordo de un automóvil Citroën C-Elysee 1.6 HDI de color gris y lo dejó estacionado en doble fila sobre la calzada.
Vestido con prendas de abrigo grises, el hombre ingresó de forma intempestiva al salón de ventas del negocio con un plan preconcebido:
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Encierro y ataque: El agresor abordó a la víctima, Carina Andrea Candelas (56), y la obligó por la fuerza a ingresar a un pequeño cuarto de depósito contiguo.
Ataque letal: Una vez dentro del recinto, le infligió siete heridas de arma blanca en la región toracoabdominal.
Alarma y escape: Los gritos de auxilio de Candelas alertaron a sus compañeras de trabajo, quienes huyeron despavoridas hacia la calle para pedir ayuda al 911. En medio del caos, el homicida abandonó la cuchilla en la escena, abordó su vehículo y escapó a alta velocidad.
La detención del femicida
El testimonio de una automovilista que se encontraba estacionada al lado del vehículo del atacante resultó determinante para reconstruir la mecánica de la huida. La mujer relató cómo las empleadas del comercio identificaron de inmediato al agresor, señalando que el sujeto "la estaba volviendo loca" desde que se habían separado.
A partir del alerta radial y la descripción del rodado, efectivos de la Policía Motorizada desplegaron un operativo cerrojo que dio frutos en la calle Colón al 2000. Los uniformados interceptaron al imputado en la puerta de su edificio residencial, donde el hombre intentó quitarse la vida al verse acorralado antes de ser reducido por el personal policial.
Las medidas judiciales a cargo de la fiscalía de femicidios
La investigación quedó radicada en la unidad especializada a cargo de la fiscal Laura Riccardo, quien dispuso una serie de peritajes urgentes a la PDI:
- Peritaje del arma: Relevamiento de huellas dactilares y rastros hemáticos sobre el cuchillo secuestrado en el piso de la farmacia.
- Análisis de cámaras: Levantamiento de registros de videovigilancia públicos y privados sobre la traza de las calles Dorrego, Zeballos y Colón para documentar el trayecto de fuga.
- Secuestro del rodado: Inspección técnica y levantamiento de evidencias en el interior del Citroën C-Elysee.
El detenido quedó bajo custodia en una dependencia policial y deberá responder ante la Justicia por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), figura penal que prevé la pena de prisión perpetua.
En pocas palabras
- Femicidio en Rosario: Un hombre de 55 años atacó a su exesposa de 56 en una farmacia.
- Ataque y Fuga: El agresor la apuñaló en un depósito y escapó en auto, pero fue detenido.
- Intento de Suicidio: El victimario intentó quitarse la vida al ser acorralado por la policía.