Nuevo giro en el caso del niño de 2 años que llevó cocaína al jardín

El allanamiento y la imputación agravada

El procedimiento se desplegó en una vivienda ubicada en la Manzana 34 del mencionado barrio cordobés, bajo la supervisión de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno. Durante el registro del inmueble, las fuerzas de seguridad aprehendieron a un joven de 22 años, señalado por fuentes oficiales como el progenitor del niño.

En la propiedad, el personal de la FPA secuestró varias dosis de marihuana junto con otros elementos de interés para la causa. La fiscalía le imputó al detenido el delito de tenencia con fines de comercialización agravada, figura penal que establece sanciones más severas al constatarse la exposición o involucramiento de menores de edad en el delito.