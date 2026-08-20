La investigación que conmociona a la provincia de Córdoba tras el hallazgo de 71 envoltorios de cocaína en manos de un niño de dos años dentro de un jardín maternal dio un vuelco determinante. En las últimas horas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron al padre del menor durante un operativo de captura en el barrio Ampliación Cabildo.
Nuevo giro en el caso del niño de 2 años que llevó cocaína al jardín
La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo al padre del menor tras un allanamiento en barrio Ampliación Cabildo. Le incautaron dosis de marihuana y quedó imputado por comercialización agravada.
El allanamiento y la imputación agravada
El procedimiento se desplegó en una vivienda ubicada en la Manzana 34 del mencionado barrio cordobés, bajo la supervisión de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno. Durante el registro del inmueble, las fuerzas de seguridad aprehendieron a un joven de 22 años, señalado por fuentes oficiales como el progenitor del niño.
En la propiedad, el personal de la FPA secuestró varias dosis de marihuana junto con otros elementos de interés para la causa. La fiscalía le imputó al detenido el delito de tenencia con fines de comercialización agravada, figura penal que establece sanciones más severas al constatarse la exposición o involucramiento de menores de edad en el delito.
El antecedente: 71 dosis de cocaína en un monedero rosa
Esta detención se suma a la de la madre del menor, arrestada en el mismo establecimiento educativo tras el hallazgo de la sustancia. La alarma se había encendido cuando una maestra de la "Sala Naranja" advirtió que el niño de dos años manipulaba un monedero rosa que contenía 71 dosis transparentes de cocaína lista para su distribución.
La secuencia del hecho que desencadenó el operativo:
- Reclamo e insólita justificación: Tras percatarse del extravío, la mujer regresó al jardín a exigir el objeto, argumentando ante las docentes que con eso "sustentaba a sus hijos menores".
- Alerta al 911: El personal del centro de cuidado se negó a entregar el bolso y notificó de inmediato al servicio de emergencias y a las autoridades de Lucha Contra el Narcotráfico.
- Detención y resguardo: La madre fue arrestada al regresar nuevamente al jardín para retirar a su otra hija de tres años.
Mientras la Justicia investiga si los padres formaban parte de una red narco barrial de mayor escala, los dos hermanos pequeños quedaron bajo la custodia y contención de su abuela materna.
En pocas palabras
- Detención del padre: La Fuerza Policial Antinarcotráfico arrestó al progenitor del niño en Córdoba.
- Hallazgo de drogas: Se incautaron dosis de marihuana y el hombre fue imputado por comercialización agravada.
- Contexto previo: El niño fue encontrado con 71 envoltorios de cocaína en un jardín maternal.